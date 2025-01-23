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    沈慶京聲請因病具保停押 法官：年後處理

    威京集團主席沈慶京提出因病具保停押聲請狀。（資料照）

    威京集團主席沈慶京提出因病具保停押聲請狀。（資料照）

    2025/01/23 11:09

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院今天開審京華城等弊案，上午傳喚台北市前副市長彭振聲打頭陣應訊，法官於程序時間表示，昨天收到在押被告、威京集團主席沈慶京提出的因病具保停押聲請狀，詢問檢方意見，蒞庭檢察官表示迄昨尚未收到，法官表示將函詢2家醫院，因逢春節年假，可能過年之後才會收到醫院函覆，因此將在年節過後，再行處理。

    沈慶京在偵查期間即曾兩度聲請因病具保停押，但都被法院駁回，起訴移審後也將身體健康欠佳、須住院動手術列為請求交保的理由，獲法官2度各准予沈以4000萬元、1億元交保，限制住居與出境出海並施以電子腳環監控；但被高院撤銷，北院1月2日更裁沈收押禁見3個月。

    受命法官許芳瑜今日當庭表示，昨日收到沈慶京委由辯護律師提出具保停押聲請狀，主張沈的病情嚴峻，交保期間原已安排動手術，但因再次被羈押而取消，如不盡早處理，可能對沈造成生命威脅，請求法院准予保外就醫，也建請法院可函為沈診療的2家醫院查證所言屬實。

    蒞庭檢察官表示迄開庭前尚未收到此訊息。許芳瑜表示，將發函詢問該2家醫院，以確認沈的病況及危急性，以便評估是否有交保的必要性；由於春節連續假期即將到來，醫院函覆也需要時間，因此本件聲請案將在年假過後，再行處理。

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