刪凍警消預算被質疑 國民黨稱目的是終結政府怠惰

國民黨凍刪警消預算被外界質疑，該黨今日辯稱，刪除「黑金警政預算」，目的是要拴緊政府機關螺絲，終結政府怠惰。圖為國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/01/23 11:33

〔記者施曉光／台北報導〕藍、白兩黨最近凍刪114年度中央政府總預算，其中包括警政、消防相關經費，引來外界質疑，國民黨今天透過官方臉書辯解，政府打詐一場空，通緝犯林秉文不論在內政部、調查局還是檢察署的網路系統中都查不到相關資訊，近期更有警察涉入多起詐騙案件，該黨刪除「黑金警政預算」，目的是要拴緊政府機關螺絲，終結政府怠惰。

國民黨表示，民進黨執政數年以來，台灣詐騙案比例逐步上升，權貴犯事卻能逍遙法外，就連警察都與犯罪集團勾連，台灣治安逐漸惡化，面對嚴峻困境，在野黨善盡監督職責，刪減相關預算，就是希望把關好人民的每一份納稅錢，更要拴緊政府機關的螺絲。

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該黨舉例指出，賴政府今年編列的打詐宣傳等犯罪防治預算，比往年多了2億元，但現下網路平台詐騙氾濫，相關業者透過廣告牟取大量利潤，卻在案件發生後不用承擔任何責任，同時警政署拍攝的相關短片也沒有兼顧語言平等，可能難以擴散，因此在野黨決議刪除這項預算2億元，是為政府施政上緊發條。

國民黨表示，林秉文逃亡許久，甚至在網路上公然嗆聲，但不論是在內政部、調查局還是檢察署的網路系統中，都查不到相關資訊，公務單位明顯有需要改進之處，因此才會凍結電子處理警政資料的業務費1000萬元並凍結1000萬。

國民黨還說，近期警察涉入多起詐騙案件，與犯罪集團沆瀣一氣，不論是「88會館」還是警察賭博案件都是如此，因此刪除端正警察風氣與激勵的2300萬元，並凍結20％，藉此讓警政系統內部反省。

此外，針對刪除政府補助台電1000億元預算被批評，國民黨表示，政府能源政策錯誤、綠能弊案叢生，多達數千億納稅錢被燒給民進黨，而民進黨的錯誤政策造成台電虧損，還要人民花1000億元補坑，而農業部藉著各式名目開放農地使用限制，看似配合再生能源政策推動，實則偏離國土計畫精神，更因缺乏社會溝通，導致有「光電滅農」、「光電滅漁」的質疑聲浪，使民眾失去對「能源轉型」信任。

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