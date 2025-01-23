國民黨團不滿各部會預算被砍頻發文造謠 告發違反社維法

國民黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇23日前往中正一分局，告發行政部門針對總預算造謠，違反社維法。（記者劉信德攝）

2025/01/23 10:57

〔記者王冠仁／台北報導〕各部會預算案遭在野立委大力刪減，不少部會聲稱預算被刪將導致相關業務無法順利推動。對此，國民黨立委王鴻薇、林思銘不滿，認為各部會發文內容與事實不符，相關發文還引起民眾恐慌，今天早上到台北市警局中正一分局，告發相關部會造謠違反社會秩序維護法。

王鴻薇說，今天代表國民黨團，針對行政院各部會，不論是開記者會或製作影片、在官方網站或粉絲團上製作梗圖的各種造謠抹黑，來提告違反社會秩序維護法。

請繼續往下閱讀...

她表示，在這段時間，許多鋪天蓋地的謠言，已造成社會民眾恐慌。像農業部造謠說老農津貼會領不到，財政部透過粉專聲稱統一發票獎金被刪，又或者透過特定媒體報導，聲稱以後運動員不能出國比賽、訓練，這些都是假消息，而且都是來自「造謠國家隊」。

王鴻薇拿出圖卡舉例，農業部召開記者會，聲稱預算被刪將導致老農津貼無法發放，根本胡說八道。農業部今年預算達1691億元，比去年多82億元，預算審查被刪1.2億元，這樣會導致老農津貼無法發？農業部還告訴民眾，以後來農業部要自帶衛生紙、發電機、手電筒，農業部無法提供，這到底是什麼鬼話？

外交部領事局也發文，聲稱因預算被刪所以有20萬本護照不見，要民眾趕快來辦護照；民眾去換發護照的費用是1300元，一樣在釋放謠言。還有數位發展部發文說，刪數發部預算民眾無法上網買車票、查詢公車到站時間、網路報稅，這些服務在數發部出現前就已存在，數發部也是製造假消息的元兇。

財政部也透過臉書聲稱發票給獎預算被刪除，讓民眾誤以為統一發票獎金被立法院刪除，但實情是統一發票獎金一毛都沒有刪，刪的是委辦費。去年財政部辦抽獎活動，出現重複中獎、連續發生的情況，財政部到現在還在黑箱作業，無法講出實情、給社會交代，難道要繼續黑箱委辦？

還有體育署是被刪除出國旅費15%，該項目整體金額只有70萬元，但體育署居然造謠說預算被砍11億元，這11億元到底從哪裡來的？而且有媒體跟進報導，體育署也不出面澄清，放任相關訊息在社群網站上流竄。

王鴻薇表示，身為政府，應該維護秩序、安定社會，但現在看到的是，執政黨、政府、行政院各部會，為了鬥爭在野黨，不惜造謠生事，「有政府，會造謠」，「當家鬧事，莫此為甚」。所以今天國民黨團告發相關部會違反社會秩序維護法，這些造謠抹黑造成民眾恐慌仍是「進行式」，因此要導正這些沒營養的假訊息。

國民黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇23日前往中正一分局，告發行政部門針對總預算造謠，違反社維法。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法