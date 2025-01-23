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    藍白亂砍預算搞烏龍 林智群：本業做不好有什麼臉擴權？

    立法院會在歷經跨日的不斷電表決後，21日三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。（資料照）

    立法院會在歷經跨日的不斷電表決後，21日三讀通過114年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。（資料照）

    2025/01/23 11:21

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院21日三讀今年度中央政府總預算，刪減總數約2075億元，其中業務費刪減高達217億2173萬餘元，形同癱瘓政府運作。對此律師林智群表示，這個藍白，連本業（立法、審預算）都做不好，有什麼臉擴權搶監察院的調查權？

    林智群在臉書PO文表示，行政院總預算案早在113年8月22日已經出來，在113年8月31日送進立法院。然後我們的藍白立法委員，9到12月忙著搞違憲法案、忙著在地檢署外面挺踩飛輪300萬阿北，根本沒空審查預算，甚至把預算案退回行政院，根本不想審，直到114年1月10日，快過年了，才大夢初醒，塞了3000多個提案，內容亂七八糟，什麼鬼都有，被罵了之後，才急急忙忙撤案，說那些提案只是討論，媒體側翼造謠。

    林智群指出，說公務員貪污打混，拿不出證據，乾脆全部統刪，我黃國昌說你有就是有，說你浮編預算，就是浮編，連個人資料保護委員會的籌備預算1.2億元，也被國民黨團提案全數刪減，院會還三讀表決通過，結果發現搞烏龍，隨即撤案。

    林智群直言，立法院的工作就是立法、審預算，藍白委員立法，立到違憲，審法案，長達3個月不作為，快噴屎了（屎擠屁股了），才亂提案、亂刪預算，這個藍白，連本業（立法、審預算）都做不好，有什麼臉擴權搶監察院的調查權？

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