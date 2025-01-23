民進黨版預算案呢？沈伯洋：「在委員會啊」已被藍白3千提案蓋掉

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/01/23 10:21

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨與民眾黨聯手狂刪中央政府總預算，引發全民怒火，前國民黨青年團長田方倫上節目反問「民進黨的刪預算版本在哪裡」？對此，民進黨立委沈伯洋表示：「民進黨刪減的，在委員會啊！委員會都討論完啦！那為什麼不見了？因為被後來三千案蓋掉啊！」

沈伯洋在臉書PO文表示：「民進黨刪減的，在委員會啊！委員會都討論完啦！那為什麼不見了？因為被後來三千案蓋掉啊！你說為什麼不重新提案？啊如果我們提案一個刪500萬，藍白同一個項目直接刪兩億砍到底，那我們的案子留著幹麻？學『羅不強』砍到負數嗎？」

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沈伯洋指出，黃國昌要統刪900多億，但是後來馬拉松表決又超過這個數字，到底這兩數字之間怎麼競合他們自己算不出來......而且可能無法有正確答案，因為沒有正確的「決定標準」，院會之前有一個莫名其妙之前通過的「標準」，但「按照那個標準，根本算不出來」。

沈伯洋續指，通常總預算三讀過了，還要做什麼呢？還要算融資調整、舉債等等，「結果呢，那天散會之後，我靜靜地坐在那邊，發現我們歲出最後刪減數沒有，審議結果的『不低於』、『其餘』都是不確定概念，無法訂最後金額」；「融資舉債數字都沒有，然後直接把預算審議權給了行政院」。

沈伯洋直言：「白營開心地離開會場，然後傅崑萁當場要求每個藍營立委都要拍三支影片，宣傳總預算刪得多好，欸不是，你們是不是都不知道事情還沒做完？」

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