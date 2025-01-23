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    徐巧芯「潛艦浮起來就給錢」惹怒軍人 于北辰：我讓妳沉下去！

    徐巧芯聲稱「海鯤號浮起來就有錢了」，此言論引發熱議，並引發軍人出身的桃園市議員于北辰不滿，他在政論節目上表示，徐的說法是對軍人最大的污辱，他也直言：「對於這種立委只有一個辦法，讓她沉下去！」（資料照）

    徐巧芯聲稱「海鯤號浮起來就有錢了」，此言論引發熱議，並引發軍人出身的桃園市議員于北辰不滿，他在政論節目上表示，徐的說法是對軍人最大的污辱，他也直言：「對於這種立委只有一個辦法，讓她沉下去！」（資料照）

    2025/01/23 11:25

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院日前將國防部潛艦國造預算凍結50%，國民黨方面表示，希望潛艦先有下水測試然後再行動支。政治工作者周軒日前在Threads貼出國民黨立委徐巧芯在院會時的影片，她聲稱「海鯤號浮起來就有錢了」引發熱議，徐巧芯此言也引發軍人出身的桃園市議員于北辰不滿，他在政論節目上表示，徐的說法是對軍人最大的污辱，他也直言：「對於這種立委只有一個辦法，讓她沉下去！」

    據周軒在Threads貼出的影片畫面，徐巧芯表示，「顧立雄自己說海上測試（SAT）做完才要動支，我們沒有刪減這個預算任何一毛錢，只凍結50%，因為它4月才海測，11月才要交艦，根本用不到這麼多錢！」徐巧芯更激動地說：「海上測試成功、驗收就有錢了啦，就怕你浮不起來，先浮起來再說，海鯤號先浮起來再講，浮起來就有錢了好不好？！」

    針對徐巧芯的言論，于北辰22日在《三立新聞》政論節目「前進新台灣」提到，徐巧芯這一幕惹毛很多退伍軍人及現役軍人。于北辰指出，他的服務處這幾天來了很多現役軍人，表示徐巧芯的言論讓他們受到污辱，就是徐日前說的「潛艦浮起來就給錢」。

    于北辰強調，徐的說法是嚴重的污辱，潛艦是潛得下去才有戰力，浮起來表示出了大狀況；飛機飛上來才有戰力，摔下來就要出人命，她在拿這些國軍的生命做文章，「浮起來就給錢」，表示你浮不起來永遠在下面，這裡面是活生生的國軍生命。

    于北辰表示，這次許多榮民老伯伯為何會出來罷免，因為絕大多數的職業軍人都是軍人二代三代，竟然得到的是徐巧芯這種回應，于北辰強調：「軍人不是要飯的耶，我再次強調，國軍把他的命都給國家了，他不在乎錢，可是你要給他好的裝備，妳身為立委、掌握國防預算竟然用這種輕蔑的口吻，在消遣、污辱，甚至拿國軍生命開玩笑，所以真的一票現役軍人來跟我抗議。」

    于北辰也直言：「對於這種立委只有一個辦法，讓她沉下去！你叫我浮起來，我讓妳沉下去，這才是我們該做的。」

    于北辰強調，徐巧芯不要認為在松信這區是鐵藍區，「我告訴大家，國民黨最擅長內鬥」，國民黨的黨內初選永遠鬥得比大選還厲害，在黨內初選被徐拉下來的人，難道他沒有班底嗎？徐巧芯的聲量越大，反噬就越大；徐越兇狠、越做出不雅動作，這些曾經支持徐巧芯的中道力量就會轉彎。

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