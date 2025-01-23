高安國共諜案、在野大砍預算...... 國安人士：有主要國家關切北京因素

退役陸軍中將高安國等人被中共吸收，涉為其發展組織。（資料照）

2025/01/23 09:10

〔記者蘇永耀／台北報導〕退役陸軍中將高安國等人遭中共吸收，涉為其發展組織，密謀於中共攻台時成為即用內應力量；國安人士指出，中國在內部經濟無法解決情形下，對台同步升高統戰與軍事壓迫，高安國這案就是最好的證明。而台灣的各種國防投資與安全投入，正因為在野黨的全面杯葛，還大砍國防與安全預算，讓這些威脅的衝擊有更深化的問題，關於這點已陸續有主要國家正私底下表達關心，覺得無法理解，擔心是有北京因素的介入。

軍方人士強調，本案同時凸顯北京一方面對台進行各種統戰，以笑臉攻勢企圖分化國人，近期也不斷惡意指控政府阻擋交流，試圖在國際上誤導各國，但諸如軍事威脅、滲透破壞的惡意卻從來沒有停止過。本案即為非常典型的例子。不少現役人員對高安國等退役人員的叛國舉動更是深惡痛絕，希望司法單位給予最嚴厲制裁聲浪不斷。

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國安人士也說，面對中國升高對台滲透跟軍事壓迫的同時，台灣的各種國防投資跟安全投入，正因為在野黨的全面杯葛，正讓這些威脅的衝擊有更深化的問題，正當台灣面對嚴峻挑戰的此刻，國力卻因此受到嚴重的弱化，關於這點已陸續有主要國家正私底下表達關心，也擔心是有北京因素的介入。

針對高安國案，軍方人士指出，此案有四項特徵。第一，為近年涉犯相關叛國案層級最高退役將領。高安國除成立「台灣軍政府」，參與各種統派政治活動，2019年起，更假借各種兩岸交流為名遊走對岸，與中國情工人員接觸，在發言人侯紹康、同居女友劉逸蓁等人協力下，利用自己軍中人脈，協助中國安全部門在國內物色、吸收現、退役軍人，發展叛國組織。

其次，軍方人士說，高案為將顛覆國家計畫轉為具體行動首次案例，已然跳脫「嘴上嚷嚷」模式。高安國在中共鼓勵及資助下，更將相關企圖付諸實際行動。經由中國相當規模資金挹注，高在國內成立內應武裝組織，吸收昔日軍中同僚、部屬，納入協力中共顛覆我國政府的「計畫」成員，並設立工作據點，主要目標在中國侵略我國時，相關力量可以立即投入內應，這些「計畫」包括攻擊官署、殺害政要及軍警人員、破壞軍事據點等。平常則協力配合對岸認知操作訊息，擾亂國內輿情與國民認知。

再者，軍方人士指出，高安國等人還著手實地勘查國軍軍情交付中國。相關犯嫌除投入建立組織、籌劃內應等行動，更著手進行包括現地勘查軍事要塞部署資訊，甚至動員組織成員，使用無人機模擬跟監軍方機動雷達車等作戰演練，並將演練成果呈交中國，作為攻台作戰計畫參考。

最後，軍方人士說，為了規避偵查，高安國等為更藉此圖個人經濟利益，以成立掩護公司方式，藉由拓展軍警裝備業務的機會，以利益誘拉物色、吸收現役軍人，並藉此向現役人員刺探、收集軍中機敏資料。

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