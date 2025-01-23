「家人、太太都還在國策掛名」 王婉諭：吳春城沒跨越利益迴避紅線嗎？

王婉諭在臉書提及時代力量過去和「壯世代」議題接觸的過程，並分析「壯世代教科文協會」的轉變，質疑吳春城「難道沒有利益迴避的問題嗎」？（資料照）

2025/01/23 10:28

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委吳沛憶近期在立院院會表決預算時，點出和民眾黨立委吳春城有關的「壯世代協會」拿到很多政府標案，引發吳春城暴怒拍桌，此事也引發熱議。時代力量主席王琬諭22日在臉書發文提及「壯世代」的秘辛，王婉諭質疑：「吳春城作為一個公關公司的創辦人，且家人至今還持續掛名，這難道沒有跨越利益迴避的紅線嗎？」

王婉諭提到，她最早聽到「壯世代」這名詞，是從吳春城口中聽到，2023年中時，吳春城當時還是「戰國策」董事長，也尚未獲得民眾黨不分區的提名，時力黨團當時收到「壯世代教科文協會」拜會邀約，時力3位委員也禮貌性接受拜會，這時她才發現這協會的理事長就是吳春城。

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王婉諭回憶，當時拜會中沒談什麼，就是分享一些對於「壯世代」的願景描述，時力禮貌性地接下一份政策白皮書後，婉拒了後續的記者會邀請就結束了。王婉諭說：「有趣的是，拜會過後不久，我就看到吳春城可能獲得民眾黨提名的消息。也就是在這個時候，我們開始收到內部吹哨者傳給我的資料。」

王婉諭提及，戰國策是知名公關公司並非秘密，而它們曾接過的案件中，包括幫永豐金擋下「吹哨者保護法」、幫抖音遊說國會等，還接過2018年的「反同」愛家公投及「安定力量」的議題行銷。身為基督徒的吳春城，以戰國策承接這些反同公投的行銷專案，再委託給他手下的另一個社會企業「五六七八久社會企業」。

王婉諭指出，這個「五六七八久社會企業」，就是如今「壯世代社會企業」的前身，且不論是「戰國策國際顧問公司」、「五六七八久社會企業」、「壯世代教科文協會」的登記地址，全都在同一個地方，他們的理監事也全都是吳春城的太太和小孩。

王婉諭表示，隨著「五六七八久社會企業」轉型成「壯世代教科文協會」後，吳春城也搖身一變，從「公關公司大老」變成「壯世代倡議家」．並順利地進軍國會。吳春城也非常認真地在推動他的「壯世代」一詞，除了把相關商標全註冊下來之外，還大力在國會中倡議「壯世代」，前陣子立院更三讀通過「壯世代政策與產業發展促進法」。該法其中一個關鍵，就是要求政府應寬列「壯世代」事務預算，合理分配及運用。接著，吳春城也陸續針對國發會、體育署、故宮等單位，提出上千萬的預算凍結案，要求他們將「銀髮族」等辭彙全面更名為「壯世代」，並研議提出具體的因應政策。

王婉諭認為，他無從得知為何吳春城這麼積極推動「壯世代」，但回到政治場域，有些基本倫理還是要顧，前年時代力量就質疑過，吳春城自己作為公關公司的創辦人，過去曾承接無數政治公關、行銷、遊說案件，就算他就任後已經清空持股。但他的太太、家人，至今都還在戰國策集團掛名。

王質疑：「這沒有利益迴避的問題嗎？這已經不是沒有旋轉門，根本就連門都拆下來了。稍早，吳春城已經請辭壯世代教科文協會的理事長一職，雖然我不知道他這麼坦蕩蕩地推動法案，為什麼要辭職？」

王婉諭認為，他無從得知為何吳春城這麼積極推動「壯世代」，但回到政治場域，有些基本倫理還是要顧。（資料照）

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