韓國瑜談訪美成果：距川普僅25公尺、見了新政府官員

美國總統川普就職典禮20日舉行，慶賀團團長韓國瑜韓國瑜（右）事後以「爆出大紅盤」及「突破」形容此行成果，原本以為無法進入室內會場，最後他卻是與美國各州州長、各軍種高階人員及外交使節團一同觀禮，距離川普僅25公尺；左為駐美代表俞大㵢。圖由駐美代表處提供。（中央社）

2025/01/23 08:23

〔中央社〕美國總統川普就職慶賀團團長韓國瑜今天以「爆出大紅盤」及「突破」形容此行成果。他表示，他與美國各州州長、各軍種高階人員及外交使節團一同觀禮，也拜會國會議員及新政府主管亞洲及台美事務的官員。

為慶賀川普（Donald Trump）20日就職，立法院長韓國瑜日前率國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴及民眾黨立委陳昭姿訪美，除了李彥秀先返台外，其餘團員下午於離開華府前夕與媒體茶敘。

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韓國瑜開場提到，外界原本憂心慶賀團連入場觀禮的資格都沒有，但他及駐美代表俞大㵢終能進入國會遊客中心（Capitol Visitor Center）的解放廳（Emancipation Hall）觀禮，距離川普「大概只有25公尺左右」。

韓國瑜說，一行人與負責亞洲部門的行政官員，以及分屬民主黨及共和黨的智庫坦率且深入地交換意見，聚焦台美關係、台灣安全及雙邊科技、商業、教育及文化等可能的突破。此行讓訪團感受最強烈的是美國國會跨黨派對台的支持強度。

跨黨派慶賀團互動方面，韓國瑜表示，各黨派一條心，「把所有拳頭化成一個拳頭」一致對外，推動台美關係。他打趣說道，此行跨黨派協商 「比平常我跟黃國昌、 傅崐萁及柯建銘（協商）愉快的很多很多」。

柯志恩也說，即使在國內有不同意見，但是面對美國參、眾議員或智庫，慶賀團口徑一致，不斷傳達台灣對取消雙重課稅問題的重視。

她說，盼將慶賀團和諧的氛圍帶回國內，希望立法院不同的黨派也能用如此的態度，共同討論許多議題，向前推進。

王定宇：我慶賀團獲禮遇「規格比上次更高」

王定宇則強調此行兩大突破，一是不只俞大㵢獲邀至使節區觀禮，慶賀團團長韓國瑜也一併入內，「規格比上次更高」。二是首次在美國總統就職日獲邀出席由美國退伍軍人協會舉行的晚宴，他和韓國瑜、柯志恩甚至進入貴賓區。

他表示，慶賀團沒有拜會美國在台協會（AIT）華盛頓總部官員，原因是川普政府還沒任命AIT新官員，等相關人事任命較為明確後，將繼續接觸。

王定宇也提到，總統賴清德交付慶賀團的任務之一，就是把跨黨派可以為國家利益溝通合作、體諒彼此不同立場的精神帶回台灣。他相信慶賀團能完成任務，把溫暖合作的氣氛帶回國。

第二在野黨代表陳昭姿也說，此行讓她發現「立法院外的另外一個天地」，3黨可以在車上及餐桌上好好協商，相信回國後應該會出現對台灣更有利的結果。

陳冠廷同樣表示慶賀團能就一些議題進行討論，他很珍惜這段時間，盼回國後迎來和解的國會，而不是僵局。郭昱晴也希望回到立法院後，3黨能就重要議題的分歧加以協商，推動對台灣最有利的結果。

放眼台美合作，韓國瑜說，陳昭姿在交流時拋出台美製藥合作的可能性，王定宇提了海巡議題。科技背景的葛如鈞則指出，無論是資安、人工智慧或是能源安全，台美一定會有深化合作的契機，今年將是美好的一年。

慶賀團下午離開華府後，將轉往紐約搭機返台。

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