業務費遭刪超過217億 黨產會刪減比例最高、國防部金額最多

立法院21日三讀今年度中央政府總預算，刪減總數約2075億元，其中業務費刪減高達217億2173萬餘元，形同癱瘓政府運作。（資料照）

2025/01/22 23:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院21日三讀今年度中央政府總預算，刪減總數約2075億元，其中業務費刪減高達217億2173萬餘元，形同癱瘓政府運作。其中黨產會刪減比例高達96.14％、監察院60.88％、通傳會（NCC）55.38％、行政院院本部45.71％、數發部35.38％。若以金額來看，以國防部的70億8607萬餘元最多。

根據行政主計總處統計，今年度中央政府總預算「業務費」原本總計編列4119億9272萬餘元，總計遭刪減217億2173萬餘元，占5.27％，其中總統府主管為77億4909萬餘元，遭刪除2億1542萬餘元，占比為2.78％。

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黨產會原編列1811萬餘元，遭刪除1741萬餘元，占96.14％；監察院4億720萬餘元，刪減2億4789萬餘元，占60.88％；通傳會的7517萬餘元，遭刪減4163萬餘元，占55.38％。

行政院院本部3億3979萬餘元，刪減1億5532萬餘元，占45.71％；數發部為47億4039萬元，刪減16億7735萬元，占35.38％；陸委會為2億8556萬餘元，刪減8831萬元，占30.92％。

此外，人事總處為22.96％、運安會17.65％、金管會遭刪減16.56％，內政部、外交部、公平會、原民會、客委會、國發會、中選會、核安會等單位都遭刪減超過1成以上。

若以金額來看，國防部遭刪減70億8607萬餘元最多，財政部為21億6368萬餘元、數發部16億7735萬餘元、經濟部15億7772萬餘元、外交部為13億8459萬餘元、內政部為13億3659萬餘元、農業部為10億2507萬餘元。

官員說，凍結的提案很多，多數機關被凍結三成，少數凍結七成，而究竟是先算刪減的預算數再凍結，還是直接以原編列的預算凍結，立法院提案情況很混亂，至今仍無法釐清。

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