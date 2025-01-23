台南相關預算被刪「謝龍介按贊成」 林俊憲：在贊成什麼鬼？

針對與台南相關的預算被刪，在地的藍委謝龍介全都表決贊成，民進黨立委林俊憲提出質問。（資料照）

2025/01/23 00:40

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手濫刪中央政府總預算，針對與台南相關的預算被刪，在地的藍委謝龍介全都表決贊成，民進黨立委林俊憲忍不住提出3個質問，「你在贊成什麼鬼？」

藍白大砍完中央預算後，反過來批民進黨政府造謠帶風向，稱今年總預算編了3兆多，他們刪凍的部分根本是九牛一毛，謝龍介22日也在Threads上發影片痛批執政黨從院長、部長、官員到立委都在說謊。

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對此，林俊憲在底下留言，「還在3兆？我問你啦，公務員的薪水能不能動？社福津貼能不能動？扣來扣去，中央1年只剩1兆多能動支，你們直接刪減2000億、凍結2600億，這是不是亂搞？是不是宣戰？」

他也對謝龍介提出3個質問：「台北的王鴻薇刪光台南麻豆文化部典藏中心預算，謝龍介按贊成，你是在贊成什麼鬼？台南的台灣文學館預算凍結30%，謝龍介按贊成，你是在贊成什麼鬼？台南的南科管理局預算凍結30%，謝龍介按贊成，你是在贊成什麼鬼？」

林俊憲表示，「不用那麼大聲、晃來晃去跟『秘雕』一樣，你回答這3個問題就好。要繼續躲也沒關係，我跟你講啦，台南人都在等著，要好好跟你『請教』，謝龍介贊成刪台南預算，到底是怎麼回事？我們等著看。」

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