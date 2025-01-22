中央政府總預算藍白砍得亂七八糟 行政院研擬提覆議

中央政府總預算案完成三讀後，民進黨立委持標語、高呼口號表達不滿。（資料照，記者廖振輝攝）

2025/01/22 22:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院21日三讀通過今年度中央政府總預算案，共計減列約2075億元，主計總處明（23）日將針對總預算案立法院審議結果在行政院院會報告，政院人士指出，三讀版本非常混亂，連國民黨團、民眾黨團數據都不一樣，主計總處估算困難，總預算送到政院後，將再仔細核對，並擬提出覆議，也會就釋憲討論。

據指出，主計總處今天傍晚已就總預算立法院審議結果，先向行政院長卓榮泰報告，卓揆明天將第4度親上火線，在院會後記者會說明總預算窒礙難行之處。

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政院人士指出，三讀的總預算案有很多尚待釐清之處，不僅文字有問題，連國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌，兩個人講的數據也不一樣、根本對不起來，很多重複性提案、重複性刪減與凍結，數字亂七八糟。

他舉例，依照立院表決通過的通刪決議內容，原文為「如『總刪減數』未達939億元 7500萬元，另予補足」，按照通刪決議所列科目及比率，計算通案刪減數為301億元，加計委員會審查階段刪減67億元，以及院會表決提案刪減1068億元，合計共刪減1436億元，已超過決議所指「總刪減數」的額度。

政院人士強調，立法院其實可能也算不清楚這樣混亂的情況，也不確定立法院是否能在24日、農曆春節前把總預算審查結果送到政院，如能儘快送，也能儘快看清楚內容是什麼，而如果送進來，行政院會依照程序，在10天內提出覆議。

對於是否釋憲，他強調，在憲訴法的立法說明中，認為預算案也是措施性法律，且在大法官釋字第520號解釋，預算案經立法院通過及公布手續為法定預算，其形式上與法律相當，因其內容、規範對象及審議方式與一般法律案不同，也認為是措施性法律，因此也會就是否釋憲再討論。

至於是否於年度中辦理追加減預算或動支二備金等？政院人士指出，這是處理的手段，不是救濟的方式，目前行政院尚未討論到這一步。

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