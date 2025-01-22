客家團體不滿客委會預算遭凍 點名罷免傅崐萁、林思銘、徐欣瑩

台灣客社社長陳彩仁（前排左二）等北部客家護台大聯盟成員22日舉行「罷免爛委，捍衛客家 客家人站出來！」記者會，呼籲罷免刪除或凍結客委會預算的立委。（記者廖振輝攝）

2025/01/22 20:47

〔記者李文馨／台北報導〕立法院於昨日三讀通過114年度中央政府總預算案，國民黨、民眾黨聯手將客家委員會預算凍結逾5億元，占年度預算超過11.5%。對此，北部客家護台大聯盟、台灣客社、台灣客家聯盟等17名發起人及民團召開記者會，批評刪減預算是全力推動「文化刨根」，呼籲客家人站出罷免提案的客家立委，並點名國民黨立委傅崐萁、徐欣瑩及林思銘。

北部客家護台大聯盟表示，立法院在藍白兩黨立委主導下，將客家委員會預算凍結逾5億元，雙北及桃竹苗地區選出的客家立委竟支持「不講理由」刪減預算，是全力推動「文化刨根」，要將台灣客家文化斷根，呼籲客家人一定要站出來，罷免這些刪減、凍結客委會預算的客家立委。

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該聯盟聲明指出，藍白立委此舉不僅是對客委會施政的嚴重干擾，更是對台灣467萬客家族群文化與語言傳承的公然打壓；並指客家語言在戒嚴時代因「國語政策」，曾歷經大滅絕的慘痛歷史，即使經過這些年客委會努力挽救，但仍在瀕危階段，如今國會再度重下毒手，此舉可能讓台灣客語滅絕。

「為什麼要砍我們一刀，對客家人來說是非常大的羞辱。」新北市客家社團理事長協會前主席彭莉惠直接點名，他們要罷免的對象是客家籍立委，包含平常選舉都標榜客家的國民黨立委傅崐萁、徐欣瑩、林思銘。

民進黨立委范雲表示，若相關預算在5月來不及解凍，甚至藍白不同意解凍的話，可能導致客家認證停辦，也可能影響中小學客家藝文競賽停辦，還有3300萬元的語言發展預算也遭凍結。

國民黨立委林思銘則回應，客委會預算共43億元，最後僅減列300萬元，而凍結跟減列是不同概念，綠營及側翼團體對外宣傳把預算凍結視為刪減，根本就是造謠。

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