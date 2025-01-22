桃園罷免藍委挺進大溪 春節連假街掃連署不打烊

桃園市議員黃瓊慧18日到楊梅頭重溪柚子公園，為「全力一擊。罷免涂權吉」團隊志工加油打氣。（資料照，記者黃政嘉攝）

2025/01/22 20:45

〔記者黃政嘉、鄭淑婷／桃園報導〕立法院藍白兩黨聯手大砍中央政府總預算，桃園市公民團體持續發起「光復桃園，六區全罷」連署罷免國民黨立委行動，春節連假除了除夕，同樣有志工街掃連署，首次挺進大溪，週六日、下週一含大溪、八德、大園、楊梅、新屋、平鎮、桃園等地串聯，反對立法院國民黨團癱瘓政府。

聯合罷免團隊發起人之一、牧師陳曉煒說，藍委口口聲聲說刪除％數不高，卻是業務性質的預算遭刪減，百工百業都受影響，出賣台灣，「目前所有站點的連署熱度完全不減」，上週日罷免桃園第1選區立委牛煦庭就收到2500份；第三選區立委魯明哲每天約400、500份；第四選區立委萬美玲首個「莊敬公園」實體連署站週一設置，19日在桃園區風禾公園收件，簽署罷免民眾相當多，19、20日收逾3390份，其中，風禾公園就貢獻1400份。

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牧師陳曉煒說，上週立委沈伯洋公布最新民調，藍白立委不滿意度飆破5成，8成挺行使罷免藍白立委，前聯電董事長曹興誠今天成立反共護台志工聯盟，桃園市已有市議員李宗豪、黃瓊慧、魏筠第一波回應願加入罷免行動，將他們統稱「罷免支援站」，其他各黨各派及團體可一起加入，未來運作方式擬由聯合罷免團隊志工支援教學，讓每個罷免支援站，都能收到有效的連署罷免書。

「自己的國家，自己救！」魏筠說，響應全國性的反共護台志工聯盟成立，服務處即日起代收全國各區罷免連署書，民眾可於服務時間來服務處填寫簽署，同時提供罷免業務相關諮詢。李宗豪說，民眾若有連署疑問，服務處團隊會協助提供相關資訊，罷免支援站部分尚待討論。

黃瓊慧說，很早就響應公民罷免團體，一同了解連署作業細節，也到小蜜蜂志工出沒地了解作業狀況。過往「基隆拆樑」有很多連署書看似能用，但其實不合格，因此特別在意協助民眾好好完成每份連署書，像字跡潦草、寫出表格框框外、甚至國字數字等填寫細節，志工工作繁重，因此想分攤他們的工作。黃瓊慧認為，表態支持公民團體發起罷免活動，是每個黨工職都能以選民服務的心態來支援及協助。

桃園第二選區行動發言人Rick說，上週楊梅場次連署罷免涂權吉人潮眾多，在警方協助下，安全無虞，本週六日繼續在新屋、楊梅、大園連署，並送限量「台灣尚勇」春聯。

聯合罷免團隊成立小蜜蜂「陸戰隊」收連署書，目前規劃，週六早上8點到11點在新屋區新屋公民會館旁空地、早上9點到12點及下午1點到5點於八德區大湳市場對面、下午1點半到4點半在楊梅區頭重溪柚子公園；週日早上9點到12點及下午12點半到2點半於大溪國小對面涼亭、下午1點半到4點半在大園區華興池生態公園階梯廣場及楊梅區新梅兒童公園、下午2點到5點在桃園區同安公園、下午4點到5點半在平鎮區宋屋公園、下午7點到8點半在龍潭區第一銀行龍潭分行；下週一上午9點到11點在平鎮區北勢大伯公，全區同步收取罷免書。

相關罷免連署書收取資訊，可上網https：//linktr.ee/taoyuan6，或加入「桃汰立委 罷免OUT」罷免團隊LINE官方帳號查詢。

桃園市公民團體持續發起「光復桃園，六區全罷」連署罷免國民黨立委行動，本週首次挺進大溪區收取連署書。（聯合罷免團隊提供）

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