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    藍委「買不到鹹酥雞」砍汐止社宅預算 林亮君批：沒擔當

    北市議員林亮君。（資料照）

    北市議員林亮君。（資料照）

    2025/01/22 22:14

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委廖先翔提案刪除汐止白匏湖社會住宅，共1億5900萬元的預算，更表示「連鹹酥雞都買不到的地點誰要住？」引起批評。民進黨台北市議員林亮君今（22）日直呼，此舉「真是沒擔當」，還轟「而不是批評買不到鹹酥雞就刪除預算。」

    廖先翔今日早上受訪時喊冤，「鹹酥雞只有一句，卻被放大檢視。」對此，林亮君在臉書粉專表示，「買不到鹹酥雞是你講的、預算你刪的，說外界放大檢視，真是沒擔當。」

    林亮君認為，如果可以在交通便捷、生活機能好的地方蓋社宅，誰不想要，但這種精華地段通常都被民間建商蓋好蓋滿，還要花很多時間跟功夫，與周邊的居民做社會溝通。「社宅覓地的苦，我想民代跟許多地方首長都懂。」

    林亮君提到，政府退而求其次，找鄰近市中心的近郊興建社會住宅，並強化交通及機能，是更有效率的做法。林亮君也強調，「汐止白匏湖離國道近、附近有量販店，到台北市大概30~40分鐘，其實交通發展相當有潛力。」

    林亮君指出，一名負責任的民代，該做的是督促、要求相關單位，加強聯外道路的規劃、健全機能，「而不是批評買不到鹹酥雞就刪除預算。」更批評「所有地方，在開發之前都是荒煙蔓草。國土計畫的重要性，作為一個民代，應該要有基礎概念吧。」

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