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    體育經費被砍！黃揚明稱12強情蒐都是中職出錢 遭球迷狠打臉！

    黃揚明宣稱12強情蒐經費主要都是中華職棒在出，跟中央沒有關係，反遭球迷狠狠打臉！（圖翻攝自黃揚明臉書）

    黃揚明宣稱12強情蒐經費主要都是中華職棒在出，跟中央沒有關係，反遭球迷狠狠打臉！（圖翻攝自黃揚明臉書）

    2025/01/22 20:33

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊去年11月24日拿下世界棒球12強冠軍，情蒐團隊無疑是奪冠的一大功臣。然而近日藍白審查中央總預算，多筆預算遭濫刪，包括體育相關預算，眼看經典賽資格賽將登場，不少球迷都擔心情蒐經費受影響。不過名嘴黃揚明跳出來宣稱，12強情蒐經費主要都是中華職棒在出，跟中央沒有關係，結果反遭網友狠狠打臉！

    今年體育署預算的國外旅費跟出國教育訓練費遭刪15％，不少體育界人士出來喊話，連中職台鋼雄鷹總教練洪一中都直呼納悶，12強奪冠後棒球正夯，藍白選在此時刪體育預算，「不是壞就是笨！但是這個應該壞跟笨都有！」

    體育預算難逃藍白立委開鍘，外界憂心情蒐經費也會受影響，但黃揚明昨天（21日）卻批「鬼扯」，宣稱情蒐的錢主要都是中華職棒在支出。其發言隨即被分享到Threads上，馬上有球迷翻出12強情蒐相關新聞，內容直指體育署核定補助職棒聯盟組訓經費2500萬和情蒐計畫1300萬讓職棒聯盟籌組逾40人的行政後勤和情蒐團隊，並全額補助國家隊各項保險，後續還加碼補助1600萬，狠狠打臉黃的說法。

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