藍白亂刪預算激出罷免潮 中市北屯北區綠議員服務處代收連署書

民眾到陳俞融服務處罷免連署藍營立委。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/22 22:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市藍營立委罷免熱潮持續發燒，台中市第五選區北屯、北區民進黨議員曾朝榮、謝家宜、陳俞融及前立委莊競程服務處都將服務處設為代收罷免連署書，議員表示，服務處湧入太多民眾要罷免藍委，協助民眾填寫及代送連署書做選民服務。

曾朝榮表示，服務處近來一天上百人上門詢問要連署罷免立委，因此順應民意，只要服務處有開門，就會協助民眾收件連署罷免，目前由服務處志工協助轉送連署書，未來罷免民團有需要設連署站或派駐志工都歡迎，並給予協助。

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謝家宜也說，目前國會藍白立委一邊表決一邊修改提案的荒謬現象，以及藍白不應該不合理的刪除預算、隨意的凍結預算，影響國家基礎運作，導致民怨沸騰，服務處湧入詢問罷免人潮多，因為協助代收。

陳俞融則說，每日上百人到服務處連署，對於藍白聯手濫刪預算，民怨已經沸騰，民主制度的核心價值就是在於權力來自於人民，公民有監督與問責的權利，評價這些不適任的立委。

前立委、行政院中部服務中心執行長莊競程則說，基於選民服務精神，服務處轉收送民眾罷免連署書。

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