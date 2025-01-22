支持蔡壁如選白黨主席 黃越綏：看不下去黃國昌夭鬼假細禮！

民眾黨主席補選，黃國昌與蔡壁如對決。圖為2人一同與支持者合影畫面。（資料照）

2025/01/22 22:11

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨主席補選將於2月15日投票，代理主席黃國昌與前立委蔡壁如對決，候選人線上連署已於今天（22日）啟動。兩性作家、前總統府國策顧問黃越綏直言，站在局外人的角度來看，她個人支持蔡壁如，因為黃國昌「夭鬼假細禮（諷刺嘴饞想吃卻又客氣推辭）」的戲碼讓她看不下去！

黃越綏今天針對民眾黨主席補選在臉書發文，「蔡壁如和黃國昌我都認識，在太陽花運動及參選立委過程，曾數度幫助他。我贊成蔡壁如出來競選黨主席，蔡壁如是創黨元老本應禮遇，而不是將她扭曲成柯氏家奴。何況追隨柯文哲南征北討打天下的時候，彼時黃國昌是代表時代力量大罵柯文哲。歷史可以被遺忘但真相不該被抹滅，否則那來公義可言。」

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她接著說：「黃國昌假借聖旨拒絕溝通，放任黨內互打及網路人身攻擊。這種乞丐趕廟公且夭鬼假細禮的戲碼，簡直嘆為觀止。其實柯文哲真正要栽培的愛將應該是黃珊珊，只是已時不我予。女性自覺、目標確認、不畏艱險、創新突破。將是現代女性獨立人格的特色，因此給當仁不讓的蔡壁如加油！」

不過黃越綏也直言，「台灣政治千變萬化，民眾黨將來是否泡沫化未知。但可預知的是，即使經過黨主席選舉，仍然是換湯不換藥，只是擴大黨內派系爭權奪利。」

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