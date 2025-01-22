批藍委比中指、嗆放火燒「太誇張了」 選民後悔投票轉罷免

罷免民團在天津年貨大街旁的梅川人行道設攤連署收件，民眾踴躍連署。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/22 20:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第五選區立委罷免「斷健行動」罷免黃建豪持續發燒，今天下午在天津年貨大街旁的梅川人行道設攤連署收件，志工舉牌呼籲，民眾踴躍連署，路過車輛也搖下車窗喊加油，罷免行動宣傳車也不斷繞行加持，場面熱絡，還有民眾知道罷免民團資源不足，送來好幾箱印好的空白連署書，表達對藍白立委聯手亂政的憤怒，為罷免藍委大添柴火。

「這次太難看了！立委素質這麼差，國民黨立委比中指、放火燒，太誇張了！」住在中五選區的賴姓連署人氣得大罵，他直言自己不是民進黨的支持者，這次也投藍委，卻看到藍委表現這麼難看，實在蠻後悔，當一個立委素質這麼差，怎麼為人民的未來把關，還亂刪預算，不為自己著想，也要未下一代想，因為特地連署罷免。

請繼續往下閱讀...

罷團志工在梅川公園旁的人行道設攤收件連署書，聽到志工舉牌呼籲，不少人立刻停下腳步，也有許多人特別騎車、開車來加入，有車上民眾向志工拿了一疊連署書回家填再來，更有民眾從車上搬下好幾箱的空白連署書，而且分類中二到中六選區，提供民眾連署，為罷團志工加油打氣。

斷健行動罷團志工表示，參與罷免連署民眾愈來愈多，不但強推通過3惡法、亂刪預算案，是激起民眾怒火，更不受即將過年影響，愈來愈熱絡，現在連署人數是上（12）月的5、6倍以上，罷免志工也增加到150人以上，有其他罷免志工也開出罷免行動宣傳車幫助宣傳，現在除了週四固定在太原火車站、週五在中捷文心崇德站，固定收件，北區、北屯區綠營議員服務處也加入收件行列，希望在過年能達到2萬件以上連署書，衝上罷免第2階段安全門檻。

罷免民團在天津年貨大街旁的梅川人行道設攤連署收件，有民眾直接送來好幾箱空白連署書提供連署。（記者蔡淑媛攝）

罷免行動宣傳車也不斷繞行加持，場面熱絡。（記者蔡淑媛攝）

罷免民團在天津年貨大街旁的梅川人行道設攤連署收件，民眾踴躍連署。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法