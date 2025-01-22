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    談立院藍白大欠總預算 陳其邁「眼淚在滴」：憂心高雄大建設沒錢

    陳其邁提及中央政府總預算被大砍，直言看到「眼淚在滴」。（記者許麗娟攝）

    陳其邁提及中央政府總預算被大砍，直言看到「眼淚在滴」。（記者許麗娟攝）

    2025/01/22 19:17

    〔記者許麗娟／高雄報導〕農曆春節將近，高雄市長陳其邁今（22）日下午到金獅湖畔的覆鼎金保安官發送蛇年開運小紅包，現場湧入近千人排隊領取。陳其邁拜年提及，昨天看到立院三讀通過刪減中央2000多億總預算案，直言「眼淚在滴」，憂心高雄的建設受影響。

    立法院昨天三讀通過114年度中央政府總預算案，藍白聯手減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，陳其邁說，這個「很吃力（台語）」，加上之前三讀通過的財政劃分法，高雄市增加比例是全台最後一名，昨天再看到刪減預算讓他「眼淚在滴」，整晚睡不著，想到高雄捷運還在蓋，很多建設在進行，萬一中央說沒錢，他憂心高雄的大建設沒錢如何是好。

    陳其邁今天與立委李昆澤、許智傑等發放小紅包，同時也為覆鼎金保安的九龍玉石龍船揭牌，陳其邁笑說，三民區是的本命區，當初選舉時掃街都是這裡開始起跑，也因為有中壇元帥三太子的保佑，讓他騎風火輪跑得比較快，祈求太子爺能繼續保佑高雄。

    高雄市長陳其邁到覆鼎金保安宮發送開運小紅包，優先發給長輩們。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁到覆鼎金保安宮發送開運小紅包，優先發給長輩們。（記者許麗娟攝）

    陳其邁為覆鼎金保安宮的九龍玉石龍船揭牌。（記者許麗娟攝）

    陳其邁為覆鼎金保安宮的九龍玉石龍船揭牌。（記者許麗娟攝）

    陳其邁為覆鼎金保安宮的九龍玉石龍船揭牌。（記者許麗娟攝）

    陳其邁為覆鼎金保安宮的九龍玉石龍船揭牌。（記者許麗娟攝）

    覆鼎金保安宮董事長黃明華（右）致贈太子爺祝福過的金獅給市長陳其邁（左）。（記者許麗娟攝）

    覆鼎金保安宮董事長黃明華（右）致贈太子爺祝福過的金獅給市長陳其邁（左）。（記者許麗娟攝）

    民眾開心與陳其邁合影。（記者許麗娟攝）

    民眾開心與陳其邁合影。（記者許麗娟攝）

    民眾大排長龍等待領取陳其邁發送蛇年開運小紅包。（記者許麗娟攝）

    民眾大排長龍等待領取陳其邁發送蛇年開運小紅包。（記者許麗娟攝）

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