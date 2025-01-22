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    亂修法砍預算激出台中連署罷免潮 學生請阿公阿嬤填寫「幫出氣」

    台中民眾多元聲援罷免提議書收集行動，看到前來填寫提議單的有不少是老人家，趕緊支援老花眼鏡。（擷取自「敲羅行動─罷免羅瑋」粉絲頁）

    台中民眾多元聲援罷免提議書收集行動，看到前來填寫提議單的有不少是老人家，趕緊支援老花眼鏡。（擷取自「敲羅行動─罷免羅瑋」粉絲頁）

    2025/01/22 20:35

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕立法院藍白立委攜手修法修惡，亂砍中央政府總預算，不少台中人要連署罷免國民黨立委，但找不到公民團體連署攤位，乾脆直奔民進黨議員服務處遞交。東南區議員陳雅惠說，每天至少收到50份提議書，甚至有國高中生因文化幣被刪，緊盯阿公阿嬤寫提議書「幫出氣」。

    「敲羅行動-罷免羅廷瑋」公民團體說，最近填寫罷免提議書的人又被激出一波，不少熱心民眾慰勞志工，默默送來物資，還有人看到前來填寫提議單的有不少是老人家，趕緊支援老花眼鏡。

    「敲羅行動-罷免羅廷瑋」志工指出，近來不少長輩想填寫提議書，但不像年輕人可以查設攤地點，紛紛到進黨議員的服務處交提議書，請議員轉交。目前與議員江肇國、黃守達、陳雅惠及鄭功進都有「非正式」合作，幫忙代轉；考量維護公民團體自主性，是否前進議員服務處正式設攤，開放民眾填寫提議書，還要再內部討論。

    陳雅惠說，近來民眾對國會藍白立委聯手操緃手法愈見不滿，因不必擔心提議書會被動手腳、被消失，確實有愈來愈多人乾脆把罷免提議書拿來服務處代轉給罷免團體，平均每天都能收到超過50份。很多長輩說，不知道要去哪裡送提議書，更有阿公阿嬤說是受孫子孫女所託，因為文化幣立意良善，莫名奇妙被藍白立委刪掉，孫子孫女還沒有投票、罷免權，要阿公阿嬤「幫出一口氣」。

    陳雅惠說，藍白立委無視國家安全與發展，無差別亂刪預算，亂修法案，不罷免他們國家沒有未來，未來若罷免團體來借服務處設連署攤位，十分樂意配合。

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