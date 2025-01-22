賴清德：台灣經濟韌性持續提升 有別於過去鎖入中國路線

賴清德今於民進黨中常會表示，台灣的經濟韌性持續提升，近年對美國、日本、歐洲及新南向國家投資大幅提高，已區別於過去鎖入中國的經濟路線。（民進黨提供）

2025/01/22 19:54

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨中常會今（22日）邀台經院副所長林虹妤，以「當前全球與台灣經濟情勢與展望」為題進行專案報告。兼任民進黨主席的總統賴清德表示，台灣的經濟韌性持續提升，近年對美國、日本、歐洲及新南向國家投資大幅提高，已區別於過去鎖入中國的經濟路線，政府將扮演主動積極角色，發揮台灣經濟與產業的彈性，更深度參與世界、走入世界。

賴清德表示，他在今年元旦向國人發表新年談話，即提出台灣將「持續厚植國力，強化台灣經濟韌性，也深化全球民主供應鏈的韌性」，「持續均衡台灣，落實世代正義，讓全民共享經濟發展的果實」，這兩大面向，攸關經濟發展、產業、繁榮共享以及國際供應鏈的穩固，以上都是政府對國家發展的方向，也是對人民的承諾。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，台灣的經濟韌性持續有所提升。近年來，台灣對美國、日本、歐洲及新南向國家投資大幅提高，不僅出口連續十五個月成長，去年出口成長區域也廣及美國、東協十國、印度等，區別於過去鎖入中國的經濟路線。更顯示我國開發市場、強化韌性已經有成果，未來更要繼續協助產業立足台灣、布局全球、行銷全世界。

接著，賴清德細數，除了持續發展AI、半導體、軍工、安控、次世代通訊等重大產業之外，民進黨政府會持續照顧中小微企業。將推動中小微企業多元振興發展計畫，修改相關法令，並為薪資提升提出對策。同時，達成產業在數位與淨零雙軸轉型、創新驅動成長的中長期目標；並且走向均衡台灣，調整六大區域產業及生活圈規劃，支持在地中小微企業發展。

賴清德說，從2024到2025年是世界重要的選舉年，我國的重要經濟夥伴—包括美國，以及各重要民主、經濟貿易的夥伴，政府將會扮演主動積極的角色，發揮台灣經濟與產業的彈性，針對盟邦國內的需求，研擬對廠商及伙伴國皆同時有利的方案。使台灣經濟更深度參與世界、走入世界。

此外，賴清德強調，對於民眾所關切的日常生活與經濟感受，包括本身的薪資、國內的財富分配以及各項公共資源的使用效能，及本年景氣的期待、消費的信心，對通膨的預期等各種經濟的意向，這就是人民心之所向，也都攸關政府施政，以及台灣未來的發展。政府更會持續關注。並且在民眾有需求時，及時、公開說明相應的政策及具體做法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法