週六啟動春節9天連假 盧秀燕籲市民「不要酒駕、不要毒駕」

台中市長盧秀燕確診A型流感，帶紅口罩呼籲市民春節期間「不要酒駕、不要毒駕」。 （記者黃旭磊攝）

2025/01/22 21:04

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕下午主持蛇年春節前最後一次道路交通安全會報，盧秀燕確診A型流感，帶紅口罩僅出席約20分鐘，她表示，本週六啟動春節9天連假，警方執行「交通安心大執法」到元宵結束，呼籲市民「不要酒駕、不要毒駕」安心過好年。

台中市交安會報今天下午舉行，台中市道安委員陳子敬、台中市副市長黃國榮、交通局長葉昭甫，聽取臺中區監理所科長陳洽文進行「機車上駕訓，父母更安心」專案報告，盧秀燕穿紅衣預祝「大家過好年、新年快樂」，她強調春節期間，市民心情放鬆，應酬往來飲宴飲酒，交通繁忙易造成不幸事件，再次呼籲過年生命財產最寶貴。

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盧秀燕強調，每一條生命都寶貴，警方執行「交通安心大執法」專案到元宵節2月12日，重點是酒駕、毒駕，吃毒後害人害己，提醒全國民眾這段時間，台中在執行專案不要觸法。

春節連假期間，台中市公車從28日（除夕夜）調整為假日班表減半行駛，27日（小年夜）、29日（年初一）至2月2日（年初五）調整發車班次，2月3日（年初六）起恢復原服務班次。

葉昭甫說，連假期間，市區路邊汽、機車收費停車格除夕至年初四，將暫停收費5天，至於路外平面或立體停車場照常收費，特別提醒「違規停車仍會實施拖吊」，請民眾不要停在紅線多留意。

交通局強調，市區計程車從24日起至2月2日（年初五），啟用「春節費率」每趟次加收50元，而台中捷運服務不打烊，將調整班距迎接返鄉及出遊民眾。

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