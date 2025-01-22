藍白大砍預算影響監院查案！ 監委曝「這4大費用」被刪光

監委王幼玲（左）、田秋堇（右）今日在監察院召開記者會。（記者林哲遠攝）

2025/01/22 18:09

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院昨三讀通過今年度中央政府總預算案，監察院業務費遭藍白聯手刪減幅度高達96%，其中監院「調查巡察業務費預算」1836萬6千元，被砍到只剩下1千元，實質影響監委調查各式弊案進度。監委王幼玲、田秋堇今日分別點出，監委調查過程中，需向學者支付的諮詢費用、車馬費，以及調查員前往現場履勘的出差費、證人出席費500元等都將受到影響。

監委王幼玲、張菊芳、田秋堇今日針對寶林茶室中毒案召開記者會公布調查報告，並宣佈監察院通過糾正台北市政府。會後，面對媒體詢問，監察院調查巡察業務費預算遭藍白立委刪減1800萬餘元，只留1000元，是否影響未來監院調查各式弊案進度，連帶影響全體民眾與相關被害人的權益？

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王幼玲坦言，當然影響很大，首先是影響的是諮詢費用，監察委處理案件包含食安、環保、勞動等各領域，監委都需徵詢很多專家、學者，因此需要支付學者交通費、諮詢費；再者，監委需要去現場履勘，所延伸的出差費等也都被砍掉，非常吃力。

王幼玲舉例，他們明天也會召開一場諮詢會議，相關費用付不出來，也不曉得怎麼辦。秘書長李俊俋昨天也說，這（預算審查結果）實質讓憲政機關無法運作，也將危害到很多弱勢民眾的權益，

田秋堇補充，她曾與監委浦忠成一同調查一起山老鼠案，由於山老鼠案要去現場，且在偏僻高山上又要過夜，監院調查人員都要一同前往，也因此需要出差費、車費等；加上，相關案件也要徵詢學者專家，至少要給人家車馬費，這些都需要費用的。

「非常遺憾，我也當過立委。」田秋堇說，監委在調查中，不能對外宣洩任何訊息，導致有些人不清楚監委在做什麼，大概只有報告出來後發布新聞稿、召開記者會；不過，她手頭還有好幾個食品安全的案，好不容易立案，預算就被刪除的一乾二淨，但食安非常重要，恐怕只能自掏腰包、履勘時就自己想辦法開車。

田秋堇透露，秘書長李俊俋下午正在與相關主管討論剩一點錢要怎麼運用，她坦言，例如請證人來只有500元，都覺得少到不好意思，但即使這樣的錢還是都被刪掉，她覺得非常扼腕。

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