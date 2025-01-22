波及員工！總統府「三節禮金」沒了 綠委示警：大罷免將星火燎原

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2025/01/22 19:07

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨（21）日通過114年中央政府總預算案，當中總統府3000萬元的國務機要費，也遭全數刪除、凍結，總統府秘書長潘孟安今（22）日就表示，2025年的三節犒賞禮金將無法發放。對此，民進黨立委林俊憲直言，「這一次，我們不能、也不想幫藍白擦屁股了。」還喊話，年後大罷免將「星火燎原」。

林俊憲於臉書粉專提到，潘孟安今天發信提及，府內員工往例都有的三節禮金，因為支應來源的國務機要費，被藍白全數刪除凍結，所以今年發不出來。林俊憲認為，「這些員工不是什麼政黨人士，他們只是做一份工作、只是因為藍白要鬥總統，所以被波及。」更坦言，「總統府只是第一個，畢竟國昌主席（代）保證過了，一定刪到讓每個國人有感。」

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林俊憲解釋，「很快，先是總統府員工，再來是其他公務員、約聘人員、申請補助的民眾，甚至只是使用國立場館，陸續人人都有感。」因此，林俊憲強調，國民黨不要以為再幾天就過年，這幾天縮起來避避風頭，過完年亂刪預算的事就會翻頁、罷免就會熄火，「現在只不過是火苗而已，就怕成這樣，等到過完年受影響的人柴火陸續添進來，你們才會見識到什麼叫『星火燎原』。」

林俊憲說到，一直到現在，藍白還有一種僥倖心理，也不斷造謠說被他們刪凍的項目，是不會被影響的。或許是藍白對民進黨執政的信任，覺得民進黨政府神通廣大，他們毫無底線的鬧完、表演完，還能無中生有變出預算，不讓施政受影響。「但很抱歉，這一次，我們不能、也不想幫藍白擦屁股了。」

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