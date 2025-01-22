賴清德憂國家成「無油可動的車」 民眾黨嗆：換人駕駛袂牽拖

立法院會在歷經跨日的不斷電表決後，21日三讀通過114年度中央政府總預算案，刪減金額創下史上新高。（資料照）

2025/01/22 17:25

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院昨三讀通過今年度中央政府總預算案，藍白聯手大砍逾2000億元、凍結逾1500億元，創歷年新高。兼任民進黨主席的總統賴清德表示，他對審議過程亂象及最終結果感到非常遺憾，並形容這讓國家成為1台無油可動的車、備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房，盼政黨競爭勿損害國家利益及全體國人權益。對此，民眾黨批評，賴總統不會開車就換人駕駛，袂牽拖。

民眾黨指出，賴清德總統在競選期間的廣告《在路上》，至今仍歷歷在目，這台車從蔡前總統的手中換了駕駛，預算也從2024年的2兆8519億增加到2025年的2兆9248億，車子沒問題、油也夠，就是駕駛出了問題。

請繼續往下閱讀...

民眾黨批評，賴清德總統上任至今，不斷製造對立，升高衝突，投票投輸人、論述也輸人，只好動用整個國家機器、各部會小編做梗圖散布假訊息。憲法賦予立法院審查預算的權利，看緊人民荷包也是立法委員的天職，敬告賴清德總統，不要將立法院當成立法局，如果車開不動那就換人做。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法