北市議員林珍羽曝肺腺癌第一期 手術順利恢復良好

民眾黨台北市議員林珍羽。（資料照）

2025/01/22 17:15

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市議員林珍羽今天在臉書發文指，她在低劑量斷層掃描發現現肺部有1.2公分的腫瘤，經手術化驗後確診為肺腺癌第一期。她提到自己從來不抽菸，也沒有家族病史，沒想過會被確診肺腺癌1期，所幸手術順利，單孔胸腔鏡傷口小恢復良好。她也提醒大家，疾病不會挑人，平時要定期健康檢查。

林珍羽發文指出，她一直以為自己是全家最健康的，她強調自己從來不抽菸怎麼也沒想到會被確診肺腺癌1期。她坦言，她在健檢結果出來當下，收到建議轉胸腔科，進一步檢查當下腦中瞬間片空白，心裡也充滿疑問，明明沒有家族病史，平常作息勉強算正常、沒有抽菸，怎麼會有毛玻璃狀肺結節，但肺腺癌與吸菸的關聯不如大家想的那麼直接，空氣污染、基因、生活環境等因素，都可能讓大家成為高風險族群。

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林珍羽也說，她在健檢中心建議下做低劑量斷層掃描，並在在沒有任何不適症狀時發現肺部有1.2公分腫瘤。經過門診評估醫生建議盡快手術治療，醫生也告訴她「妳很幸運，還好發現得早」，她在手術化驗後，確診為肺腺癌第一期。

林珍羽特別感謝台大醫院醫師陳晉興操刀手術及台大癌醫院中心醫療團隊的細心照護，讓她能夠安心邁向康復之路，手術相當順利，單孔胸腔鏡傷口小恢復狀況良好。她也提到，陳醫師的專科護理師也關心議會何時開議，更提醒她到時可能會有點中氣不足，她也提到，「看來短期要暫別各種麥克風了」。

林珍羽也強調會趁年節好好休養生息，雖然會需要一段時間調養身體，但服務團隊仍會堅守崗位，持續為市民服務，所有工作都已妥善安排，不會受到影響。她也說，會盡快修復恢復狀態，帶著更健康的自己回到大家身邊。

她最後也提醒，或許有些人與她一樣覺得自己身體健康，不需要檢查，「但疾病不會挑人，定期的健康檢查，為自己、為家人要好好的重視身體健康喔」。

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