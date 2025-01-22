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    遭韓國瑜拔官？周傑退休後馬上復出 彰縣府證實新職務

    立法院參事周傑將接任彰化縣副縣長。（縣府提供）

    立法院參事周傑將接任彰化縣副縣長。（縣府提供）

    2025/01/22 17:12

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長王惠美任期剩不到2年，去年12月25日副縣長林田富借調期滿，回亞洲大學任教，懸缺將由現任立法院參事、前彰化縣政府建設處長周傑接任。

    周傑將於2月2日從立法院參事退休，改以政務官身分回鍋彰化縣政府，擔任副縣長。彰化縣政府今天發佈人事令，周傑將於2月3日上任。

    63歲的周傑，曾在前縣長卓伯源時期，2007年起擔任彰化縣政府觀光旅遊局長、城市暨觀光發展處長、建設處長，2011年離開縣府後，歷任內政部營建署城鄉發展分署副分署長、立法院秘書、副處長、總務處長、參事等職務。

    去年3月，周傑從立法院總務處長被調任參事，當時外界解讀為立法院長韓國瑜拔官。對此，周傑僅低調回應，強調人事調動屬正常程序，並感謝各界關心。

    去年底，林田富歸建大學的消息傳出後，地方政壇盛傳彰化藍營大老積極運作，促成周傑回鍋縣府，如今傳言成真，縣府正式宣布周傑將於農曆年後2月3日履新。

    林田富於2021年3月1日上任，服務至去年2024年12月25日借調期滿，任職縣府3年9個月後，已於去年12月26日返回亞洲大學任教。

    彰化縣長王惠美（中）今到彰基兒童醫院探視住院病童，給予年前溫馨關懷。縣府宣布年後王惠美左右手、副縣長的接任人選人事令。（圖縣府提供）

    彰化縣長王惠美（中）今到彰基兒童醫院探視住院病童，給予年前溫馨關懷。縣府宣布年後王惠美左右手、副縣長的接任人選人事令。（圖縣府提供）

    彰化縣長王惠美任期剩不到2年，副縣長懸缺1個多月了，縣府今宣布，農曆年後將由立法院參事退休的周傑接任副縣長。 （記者張聰秋攝）

    彰化縣長王惠美任期剩不到2年，副縣長懸缺1個多月了，縣府今宣布，農曆年後將由立法院參事退休的周傑接任副縣長。 （記者張聰秋攝）

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