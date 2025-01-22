高市府總預算刪1.8億、歲出1936.5億 康裕成：感謝全體議員

高市議會今完成市府總預算三讀。（記者王榮祥攝）

2025/01/22 17:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今審議完成114年度地方總預算案，議長康裕成敲槌審定歲入預算1884億5155萬4千元，公債及賒借收入100億5000萬元，歲出預算為1936億5155萬4千元，債務還本48億5000萬元。

議長康裕成表示，第7次臨時會將於23日閉幕，結束共18天會期，感謝全體議員堅守崗位、理性溝通，就是為了讓每筆預算能用在最需要的地方。

請繼續往下閱讀...

她也要求市府團隊珍惜並善用每筆預算，針對預算審議過程中，議員提出異議的項目，務必拿出誠意、積極溝通，各項建設才能順利推動。

市長陳其邁也感謝議會對市政推動及重大建設的支持，盼府會持續合作、加速預算執行，強調市政推動以市民優先、不分黨派，打造宜居城市。

歷經第4屆第4次定期大會及第6、第7次臨時會不間斷審議，議會今日審定114年度地方總預算案，歲入預算計刪減1億8504萬7千元，歲出預算刪減1億8504萬7千元，歲出預算為1936億5155萬4千元。

市府主計處說明，歲入部分刪減基金賸餘繳庫8000萬元、財產收入5387萬4千元、雜項收入5305萬7千元、使用規費收入521萬7千元、賠償收入260萬9千元，另增列國家體育場使用收入500萬元及違反不動產買賣登載不實等罰鍰471萬元。

歲出部分則刪減文化局文化政策與環境推展及文創產業與視覺藝術推展1530萬元、經發局招商行政及管理1500萬元、觀光局觀光活動推展及風景區建設與維管927萬2千元、水利局溝渠防洪設施維護及污水廠營運管理等722萬3千元等。

主計處強調，市府將持續秉持「開源節流、穩健財政」的精神，妥適運用通過之預算。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法