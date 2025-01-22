林珍羽罹肺腺癌！ 自曝已接受手術：還好發現得早......

林珍羽透露自己確診肺腺癌第一期。（資料照）

2025/01/22 17:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨台北市議員林珍羽今天（22日）突然透過社群宣布自己罹患肺腺癌，所幸發現得早，已接受手術，恢復狀況良好。

林珍羽今下午在臉書發文，「一直以為，我是全家最健康的，大家要記得定期健康檢查，感謝低劑量斷層掃描（LDCT）。從來不抽菸的我，怎麼也沒想到會被確診肺腺癌1期。健檢結果出來當下接收到建議轉胸腔科，進一步檢查當下其實腦中瞬間變空白，心裡充滿疑問，『我們沒有家族病史，平常作息勉強算正常、沒有抽菸，怎麼會有毛玻璃狀肺結節』但事實是，肺腺癌與吸菸的關聯並不如大家想像中那麼直接，空氣污染、基因、生活環境等因素，都可能讓我們成為高風險族群。」

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她接著說：「幸好在健檢中心建議下做低劑量斷層掃描，在沒有任何不適症狀時就及時發現肺部有1.2公分的腫瘤。經過門診評估，醫生建議盡快手術治療。這一步，為我爭取了最寶貴的機會，也讓醫生告訴我，『妳很幸運，還好發現得早』這句話，經過手術化驗後，確診為肺腺癌第一期。感謝台大陳晉興醫師操刀手術以及台大癌醫院中心醫療團隊的細心照護，讓我能夠安心邁向康復之路。請大家放心手術相當順利，單孔胸腔鏡傷口小恢復狀況良好。」

林珍羽表示，她會趁年節好好休養生息，「請大家放心，雖然會需要一段時間調養身體，但我們服務團隊仍會堅守崗位，持續為市民服務，所有工作都已妥善安排，不會受到影響。也感謝服務團隊同仁們在關鍵時刻，撐著地方服務，如稍有怠慢還請鄉親多包涵！珍羽會盡快修復恢復狀態，帶著更健康的自己回到大家身邊」

林珍羽也提醒大家，「也許你跟珍羽一樣覺得自己身體健康，不需要檢查；但疾病不會挑人，定期的健康檢查，為自己！為家人要好好的重視身體健康喔！」

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