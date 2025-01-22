為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台中民進黨議員服務處成罷免連署站 黨部主委：出借場地 黨不介入

    民進黨台中市黨部主委許木桂說，黨中央仍強調不介入民間團體罷免。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨台中市黨部主委許木桂說，黨中央仍強調不介入民間團體罷免。（記者蘇金鳳攝）

    2025/01/22 17:01

    相關新聞：
    中四罷團與綠營議員合作 26日起服務處成為連署站成示範場

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市西屯南屯市議員與罷免國民黨立委公民團體合作，提供服務處作為連署站，外界懷疑民進黨中央下指令要地方民代展開罷免？民進黨台中市黨部主委許木桂說，他今天上午有再一次請示黨中央，黨中央再度強調不介入，是因為公民團體出借場地遇到困難，黨中央同意服務站外設連署站。

    至於有黨籍民代同意在服務處內設連署站，許木桂說，目前天氣寒冷，若負責的志工或連署者要進服務處連署，黨籍民代當然不會拒絕。

    民進黨中央曾說不介入公民團體的罷免，台中市罷免國民黨立委的中四選區「廢翔行動」公民團體說，26日要在民進黨市議員陳淑華、林祈烽、何文海及前市議員張耀中的服務處內或服務處前空地設連署站，讓外界懷疑是否黨中央已下指令要參與罷免行動。

    許木桂回應，上午才詢問黨中央，黨中央再次強調不介入，是因為公民團體找不到場地，才由地方民代提供服務處外空地連署，地方民代還是不會介入。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播