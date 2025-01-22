台中民進黨議員服務處成罷免連署站 黨部主委：出借場地 黨不介入

民進黨台中市黨部主委許木桂說，黨中央仍強調不介入民間團體罷免。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/22 17:01

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中四罷團與綠營議員合作 26日起服務處成為連署站成示範場

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市西屯南屯市議員與罷免國民黨立委公民團體合作，提供服務處作為連署站，外界懷疑民進黨中央下指令要地方民代展開罷免？民進黨台中市黨部主委許木桂說，他今天上午有再一次請示黨中央，黨中央再度強調不介入，是因為公民團體出借場地遇到困難，黨中央同意服務站外設連署站。

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至於有黨籍民代同意在服務處內設連署站，許木桂說，目前天氣寒冷，若負責的志工或連署者要進服務處連署，黨籍民代當然不會拒絕。

民進黨中央曾說不介入公民團體的罷免，台中市罷免國民黨立委的中四選區「廢翔行動」公民團體說，26日要在民進黨市議員陳淑華、林祈烽、何文海及前市議員張耀中的服務處內或服務處前空地設連署站，讓外界懷疑是否黨中央已下指令要參與罷免行動。

許木桂回應，上午才詢問黨中央，黨中央再次強調不介入，是因為公民團體找不到場地，才由地方民代提供服務處外空地連署，地方民代還是不會介入。

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