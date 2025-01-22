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    曹興誠籲支持大罷免 賴清德：勿讓公民運動被貼政黨對抗標籤

    賴清德今於民進黨中常會強調，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽全體國人的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。（資料照）

    賴清德今於民進黨中常會強調，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽全體國人的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。（資料照）

    2025/01/22 16:57

    〔記者陳政宇／台北報導〕聯電前董事長曹興誠今（22日）號召全台罷免團體成立「反共護台志工聯盟」，並呼籲民進黨全力支持罷免。兼任民進黨主席的總統賴清德強調，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽全體國人的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。

    民進黨今下午召開中常會，據轉述，賴清德席間表示，許多公民團體自發性的推動罷免行動，代表的是公民社會最真實的聲音，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽全體國人的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。

    立法院民進黨團總召柯建銘則說，這是史上最嚴峻的立法院，民進黨過去對抗威權，現在對抗藍白背後中國的手，他要請同仁思考一個問題，「要讓立法院繼續這樣子嗎？」柯強調，民進黨立委一定要當民意的後盾，而黨要做黨團後盾，對抗國民黨出賣台灣的行為，盼黨團同仁團結，要有信心會迎來最後的勝利。

    此外，針對嘉義大埔昨天發生規模6.4地震，賴清德指出，這造成了停電、火警，以及民眾因房屋倒塌受困等災情，所幸受困民眾都平安被救出。行政院長卓榮泰昨天到台南勘災，實地了解地方的需求，中央會持續跟地方合作，儘速恢復國人的生活。

    賴清德說，面對深夜發生的地震，他要感謝所有堅守崗位的第一線同仁，尤其是趕赴災害現場搶救的警消與台電同仁，以及協助復原工作的人員。他強調，政府的責任是，擔任所有第一線同仁的後盾，不管面對任何困難，守護國人生命財產安全、持續帶領國家進步，是政府永遠不變的職責。

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