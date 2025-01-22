藍白大砍預算損國人權益 賴清德：國家成為1台無油可動的車

賴清德今於民進黨中常會表示，他對總預算案的審議過程亂象及最終結果感到非常遺憾，並形容這讓國家成為一台無油可動的車、備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房。（資料照）

2025/01/22 17:02

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院昨三讀通過114年度中央政府總預算案，藍白立委聯手大砍逾2000億元、凍結逾1500億元，被刪凍的總金額及比例創歷年新高。兼任民進黨主席的總統賴清德今（22日）表示，他對審議過程亂象及最終結果感到非常遺憾，並形容這讓國家成為1台無油可動的車、備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房，盼政黨競爭勿損害國家利益及全體國人權益。

民進黨今下午召開中常會，據發言人吳崢轉述，賴清德致詞時率先談到，立法院三讀通過總預算案，他對整個審議過程的亂象以及最終的結果感到非常遺憾。在審議過程中，全體國人都可以透過立法院的直播頻道來觀看，不管是邊表決邊修正提案、表決通過後在場的立法委員才收到提案內容、或是提案通過後又撤回，這樣的表決過程，已經引起國人的疑慮與不安。

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賴清德說，總預算案共編列3兆1325億元，扣除支付公務員薪水、政府法律義務支出、及地方政府使用的地方計畫型補助及其他補助款項，剩餘的1兆270億元，才是中央政府可以使用的預算。

賴進一步指出，中央政府可以使用的預算，被大幅刪減及凍結高達3成以上，讓國家成為1台無油可動的車、備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房，不僅僅是國家各項經濟、國防、治安、醫療、體育、文化重大政策推動困難，也會影響到行政機關日常業務的運行。

賴清德表示，每一項政策和服務，都需要長年滴水穿石、不斷積累的投資，才能開花結果。隨意的凍結、中斷與削減，都會造成難以預測且深遠的負面影響，甚至影響國家的基本運作。

賴清德特別強調，感謝過去一週，許多團體及專業人士挺身而出，讓更多國人理解中央政府總預算的重要性。同時，他也要呼籲在野黨，政黨之間可以競爭，但應秉持理性監督的原則，千萬不能損害國家利益及全體國人的權益。

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