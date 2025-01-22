罷免鄭正鈐民團：連署只與民進黨竹市黨部及民代、林志潔合作

新竹市罷免立委鄭正鈐的民團發聲明指出，連署行動只與民進黨竹市黨部及民代和林志潔合作，未跟任何組織合作，請市民參與連署不要將連署書交給民代服務處以外的組織或商家。（照片取自罷免團體粉專）

2025/01/22 17:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕全民大罷免時代來臨，新竹市罷免立委鄭正鈐的公民團體「罷免鄭正鈐新竹公民運動」這兩天發現有不知名的組織或店家聲稱可收罷免連署書，因此提出呼籲，請大家不要把連署書交到新竹市民代服務處以外的地方，並強調目前並沒有跟任何組織合作，也未有任何商家與其合作聯繫，提醒市民要參與罷免連署，可到民進黨竹市黨部及各市議員服務處和陽明交大法律學者林志潔（24日起）服務處提交連署書。

此外，罷鈐民團表示，從20日起民進黨市黨部及各市議員服務處加入連署服務後，確實連署份數快速成長增加，3天來已收到厚厚一疊連署書，這些連署書正在做最後有效性的確認，看到市民踴躍站出來表態支持相當感動，但聽到有市民反映部分店家也協助收連署書，因此緊急提出呼籲，目前並未與任何組織合作，也請市民除郵寄連署書到指定信箱外，可到各議員服務處及林志潔服務處，不要將連署書交給民代以外的組織或店家。

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而這幾天，各民代服務處也陸續收到很多鄉親要來填寫連署書，市議員曾資程說， 這幾天超乎想像多人的打來要連署書，有的社區要80份，有的要追加100份，這樣的民主熱潮讓人震撼，很多市民看不慣藍白立委在國會亂搞。

他舉例，藍白立委審中央總預算時提出3000多個提案，然後在3天內審完，同樣是議員，他了解身為國會議員監督是天經地義的事，但原本許多提案刪到剩1元，難道可以無差別報復性隨便亂刪亂凍嗎？等民意反撲，才開始撤回提案。甚至有同一預算提案刪兩次，要不就是預算已經刪了，後面還有提案要凍結的，國家大事在藍白聯手之下，如此草率兒戲，惹得百工百業群情激憤，如今罷免成為社會運動，連署就是義務。呼籲市民勇敢站出來參與罷免連署。

新竹市罷免立委鄭正鈐的民團發聲明指出，連署行動只與民進黨竹市黨部及民代和林志潔合作，未跟任何組織合作。不少市議員也提到這幾天要參與連署的民眾相當多，罷免已成為社會公民運動。（照片取自市議員曾資程臉書）

新竹市罷免立委鄭正鈐的民團發聲明指出，連署行動只與民進黨竹市黨部及民代和林志潔合作，未跟任何組織合作。不少市議員也提到這幾天要參與連署的民眾相當多，罷免已成為社會公民運動。（照片取自市議員曾資程臉書）

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