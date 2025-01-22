公所經費被刪光靠賴清德幫解套 昔泛藍女鎮長至今感謝

2020年北斗聯合幼托落成啟用，當時副總統賴清德受邀到現場剪綵，前排穿紅衣套裝的是已卸任鎮長的楊麗香。（資料景，記者顏宏駿攝）

2025/01/22 18:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕立法院「無差別」刪預算，引發眾怒，讓曾為國民黨員的彰化縣前北斗鎮長楊麗香特別有感，她說，當年她主政下的北斗鎮公所年度預算也曾經被刪光光，導致北斗鎮聯合幼托，已經爭取到預算，卻面臨代表會杯葛而遲遲無法動工，還好時任行政院長的賴清德、縣長魏明谷出面主持正義，近4千萬元的工程經費由縣府「代收代付」，不用代表會通過，才得以開工。這個聯合公托讓父母無後顧之憂，創造北斗鎮高生育率，她至今仍感謝賴清德和魏明谷建設沒有黨派之分。

楊麗香說，北斗鎮每年歲入、歲出約4億多元，但因為所、會不合，公所2018年預算被鎮代會大砍1億8000萬元，等於鄉內的所有建設面臨停擺，路燈電費、一般道路維修費、清潔隊業務費、公有零售市場預算、公園維護費、中低收入戶社會福利、生育禮金、重陽禮金、社區活動中心行政業費都被擋下。

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她說，為此她多次北上到行政院尋求解套，而她最在意的是聯合幼托計畫被擋。當時賴清德擔任行政院長，在一次到縣府與鄉鎮長開會的機會，賴清德當場要她把聯合幼托計畫提交上來，確認該計畫共3900萬元，其中教育部補助2600萬元，縣府500萬元，剩下為公所自籌。

楊麗香表示，就算經費都已到位，但仍然過不了代表會這關，為此她希望行政院能行文給縣政府，由縣府出面，向代表會表達「讓預算完整執行」的決議，但過去並無此先例，也與地方制度法不符，後來做成經費由縣府「代收代付」的決定，也就是聯合幼托的經費，由中央撥款給縣府，再由縣府付給廠商，如此一來，規避代表會的掣肘，又能保證工程能順利進行。因為中央、縣府、公所一條心，用「代收代付」解決代表會的杯葛，後來代表會覺得「自討沒趣」又「顧人怨」，便不再杯葛。

對於立法院的亂象，楊麗香認為，人民眼睛是雪亮的，建設和福利是沒有黨派的，她至今仍感謝賴清德和魏明谷捐棄黨派之見，為北斗鎮民謀福。

楊麗香強調，當年若沒有賴清德和魏明谷相助，恐怕聯合幼托至今仍停擺，若現今要發包，恐要逾上億元。如今聯合幼托讓北斗鎮的爸媽無後顧之憂，生育率居全縣之冠，避免人口流失。

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