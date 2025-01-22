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    駁王鴻薇「拿基層勒索」 總統府：國務機要費無法辦理流用

    總統府發言人郭雅慧。（資料照）

    總統府發言人郭雅慧。（資料照）

    2025/01/22 16:27

    〔記者陳昀／台北報導〕總統府秘書長潘孟安今發出內部致歉信，表達因立法院全數刪凍「國務機要費」3千萬元，原訂發放給總統府員工的春節禮金無財源支應，國民黨立委王鴻薇稱其他業務費都能流用、批總統府拿基層勒索；對此，總統府駁斥，此說法並非事實，盼立委基於常識、知識理性討論，刻意混淆視聽非人民之福。

    總統府發言人郭雅慧今表示，有關立委稱刪凍國務機要費仍能流用其他預算科目經費維持運作，說法並非事實。總統國務機要費預算載明於預算書第36頁，工作計畫名稱為「國務機要」，分支計劃及用途別科目為「國務機要」項下「業務費」項下「機要費」，是單獨的工作計畫預算科目，依照《預算法》規定，無法辦理流用。

    郭雅慧指出，過往總統國務機要費的執行，約六成用於慰勞辛苦執勤軍警人員等，四成用於弱勢團體、社福機構贈禮以及緊急急難救助相關事宜。現行立法院將編列3千萬元預算之國務機要費，減列2千萬元、凍結1千萬元，在預算遭到全數刪除與凍結，且並無其他預算科目可流用前提下，相關運作窒礙難行。因此呼籲，立法院監督預算是職責，但仍盼立法委員能夠基於常識與事實，理性審查討論，刻意混淆視聽並非國家與人民之福。

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