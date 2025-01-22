桃市議會國民黨團總召林政賢、無盟總召段樹文與黨團幹部就職

議長邱奕勝與國民黨新任總召林政賢及幹部合影。（記者謝武雄攝）

2025/01/22 16:57

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會國民黨、無黨聯盟今聯合舉行新任黨團總召及黨團幹部就職儀式，國民黨由林政賢出任總召，副總召舒翠玲、吳嘉和、陳美梅，執行長徐其萬、副執行長錢龍、王仙蓮；至於無盟總召段樹文、執行長李家興，劉曾玉春續任幹事長、謝美英續任發言人，市長張善政、議長邱奕勝致詞時都感謝兩黨團議員理性問政，讓市政得以持續推動。

林政賢強調，張善政上任兩年來，以務實個性深獲市民肯定，民調與滿意度亦相繼提升，但市政進步是永無止盡，議會將持續追求卓越，攜手市府團隊，讓城市轉型、變革、進步與創新腳步永不停歇，未來擔任總召亦將全力以赴為市民服務。

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段樹文表示，身為無黨籍議員，即便資源有限，但始終堅持以就事論事的態度，不分黨派、通力合作，共同為市民發聲，展現理性問政精神，期盼在市長及市府團隊共創更美好的桃園。

張善政致詞時感謝議長邱奕勝積極強化府會間的合作關係，並促進議會和諧，為市政推動奠定堅實基礎，過去一年，議員建議也成為市政推展重要依據，期盼新任總召延續和睦精神，讓桃園市民感受到市府和議會的用心；張善政也感謝卸任總召李家興及徐玉樹在預算審議期間的大力支持，使桃園市預算年年成長，為城市建設注入養分，並確保未來能夠繼續健康發展。

邱奕勝表示，推動桃園進步，所有議員的努力功不可沒，並且即便議事堂內有不同的意見，在總召悉心協調下，總使議事能夠順利推動，此外，桃園預算逐年增長，人口持續攀升，展現市民對桃園的信心和支持，也反映出地方建設成果，相信未來能夠不分黨派，持續為桃園的成長與進步共同努力。

議長邱奕勝與無盟新任總召段樹文及幹部合影。（記者謝武雄攝）

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