賴總統明宣示2032、2035減碳新目標 6大部會提20旗艦計畫

賴清德總統明將在國家氣候變遷對策委員會宣示台灣2032、2035新減碳目標，搭配6大部會提出共20項減碳行動旗艦計畫。（資料照，總統府提供）

2025/01/22 16:25

〔記者陳昀／台北報導〕總統府國家氣候變遷對策委員會明將舉行第3次會議，據了解，賴清德總統將在會中宣示台灣2032、2035新減碳目標，搭配6大部會提出共20項減碳行動旗艦計畫；會中將就減碳新目標、減碳行動計畫與相應創新制度提出報告，政府各級單位總動員，展現推動淨零轉型、國家永續，以及接軌國際的決心。

據透露，明天會議除循例先進行上一次委員會議列管事項辦理情形報告之外，預計有3個報告案，首先由環境部報告「第二次委員會議列管事項辦理情形」，第二是由環境部針對「積極設定減碳新目標」進行報告；值得注意的是，第三案以「落實減碳行動計畫報告」為核心，將由國發會、經濟部、內政部、交通部、農業部、環境部等6大部會，依序針對「減碳行動」進行報告。

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減碳是世界趨勢，去年COP29（2024聯合國氣候變化大會）中通過決議，未來將由聯合國監管以健全全球碳市場發展，確實推動減碳活動透明交易與管理；下一屆COP30，則預期將聚焦於各國提交NDC（國家自定貢獻）目標，期望透過設定減排目標，各國共同往2050年邁向淨零氣候願景前進。賴清德在第二次委員會議上，也對此做出宣示，「台灣一定要和世界同步」，要求在第三次委員會議上，環境部需提出2032年減碳新目標，賴也裁示各級政府機關，廣納創新思維和機制，推動淨零轉型任務，由公部門「以身作則」。

據了解，此次委員會議，賴清德將宣布台灣2032、2035年新減碳目標，同時搭配6大部會，提出共計20項減碳行動旗艦計畫。此外，在減碳行動報告案中，國發會也將提出相應的創新制度，並透過行政院的永續會氣候變遷與淨零轉型專案小組，以及環境部轄下的永續長聯盟，由政府帶頭、公私協力，在科技、金融、法規、碳價與公正轉型等面向進行推動。

知情人士指出，上述目標與行動計畫背後，是經過無數次繁複工作會討論，以及過程同步與委員會委員溝通後所提出來的願景，尤其此次光是報告案，由6大部會總動員接續報告，其中涵蓋能源、製造、住商、運輸、農業到環境等全方位盤整，是以行動展現賴清德對於如何應對氣候變遷，達成國家永續、2050淨零轉型願景，同時呼應與接軌國際趨勢，「讓台灣與世界同步」的決心與魄力。

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