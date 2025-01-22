王鴻薇：今年總預算還是史上最高 綠卻造謠政府停擺簡直「造謠國家隊」

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇（左）、立委張智倫（右）舉行時事回應記者會。（記者廖振輝攝）

2025/01/22 16:14

〔記者劉宛琳／台北報導〕114年度中央政府總預算昨天完成三讀，歲出2兆9248億元，國民黨團表示，歲出刪減金額雖創新高，但仍較113年中央政府總預算增加2.5%。國民黨團首席副書記長王鴻薇指出，114年歲出預算是史上最高，扣除刪除撥補台電的預算，刪除比率僅3.54%，但賴政府卻講得似乎整個政府部門要停擺、關門，執政黨對在野黨刪減預算的造謠抹黑更是史無前例，整個賴政府部門變成「造謠國家隊」。

王鴻薇說，昨天完成總預算三讀後，在預算統刪、各委員會及院會處理部分，總共刪除了2075億元，其中包含補貼台電的1000億元。這些預算刪除後，114年度中央政府總預算歲出規模，由原來行政院所提的3兆1325億元，調整為2兆9250億元，仍創下史上新高；對照民進黨政府鋪天蓋地的造謠，不斷對外宣稱政府要癱瘓了、關門了，是多麼的荒謬。

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王鴻薇表示，和112年2兆6278億元、113年2兆8519億元比較，114年2兆9250億元的歲出預算會像民進黨說的讓政府癱瘓、關門，那麼過去的政府沒有關門，現在創下史上最高歲出預算規模的賴政府，是要怎麼關門？是還是賴政府的小編和官員，集體、有系統地在嚇唬老百姓？

王鴻薇舉例民進黨造謠內容，在114年度中央政府總預算當中的統刪部分，刪除國外旅費及出國教育訓練費15%，但綠媒報導竟無限擴大，稱立院刪掉國外旅費11億元，是刪掉運動選手出國旅費，引來國人恐慌和網軍出征。但事實是體育署回覆給立委，體育署官員114年度國外旅費70萬8千元，換句話說，就算全刪也只是刪掉70萬8千元，「更何況是刪掉70萬8千元的15%，也就是10萬6200元」，何來的11億元？

王鴻薇表示，行政院在預算審查期間，製造不少梗圖胡說八道，例如行政院雲嘉南聯合服務中心業務費凍結後，造成南部民眾必須到台北辦護照。事實上辦護照是外交部領事事務局的業務，領事局在各地都設有辦事處，而換新護照都必須繳交1300元規費，不是無償辦理。又如統一發票獎金是法定預算不得刪除，民進黨政府和部會首長竟然公開造謠說未來統一發票獎金將縮水等等。

王鴻薇表示，更扯的造謠內容是，節能家電補助被刪除，「問題是立法院審查預算根本沒有這一項」。還有教育部FB官網稱學前教育經費69.5億元被刪除，就學補助、幼教人員薪資補助沒有了，結果教育部悄悄將梗圖下架。王諷，民進黨政府各部門是吃造謠自助餐嗎？

國民黨團副書記長張智倫表示，行政院編列的總預算歲出3兆1325億元，比去年度2兆8519億元，增加2806億元，增幅高達10%。關於刪減部分，在委員會刪減67億元，院會刪減1068億元，其中院會比較特別的部分是補助台電的1000億元。國民黨團認為，民進黨錯誤的能源政策，根本不該把補助台電1000億元放在歲出預算當中。

張智倫批評民進黨政府變成「國家造謠隊」，以內政委員會為例，無論是委員會還是院會，減列金額為16億元，佔總預算刪減比例較低，但民進黨卻發動造謠文宣、梗圖，誆稱租屋補貼拿不到，事實上是刪除以公帑去補助不正當、黑金的項目，尤其是警政、消防權益一塊錢都不會少，國民黨團是無法接受拿人民納稅錢，去支持特定的民間團體，如黑熊學院等，將預算變成酬庸工具。

關於外交國防預算部分減列金額55億元，張智倫表示，民進黨執政時期，外交部門發生多起霸凌案根本沒有解決，減列預算當中絕對不會減少憲兵的戰鬥加給，改善國軍文化與心理支持系統，尤其是軍公教調薪絕對拿得到。張智倫強調，減列預算最大的原因，是要求民進黨政府不要拿公帑做大內宣，並執行無效、無用的外交。

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