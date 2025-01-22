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    葉元之直播機密預算審查 黃帝穎：洩密罪最重7年徒刑

    國民黨立委葉元之。（資料照）

    國民黨立委葉元之。（資料照）

    2025/01/22 15:54

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院會昨天審查114年度中央政府總預算案機密部分時，國民黨立委葉元之用手機開直播。對此律師黃帝穎表示，立法院審議外交國防機密預算，葉元之竟然還開直播，涉嫌刑法洩密罪。如果洩漏內容涉及國防秘密，最重7年徒刑，過失也有刑責，就算不是國防秘密，刑法洩密罪最重3年徒刑，過失洩密同樣有刑責。

    黃帝穎援引法條，刑法109條，洩漏或交付關於中華民國國防應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處1年以上7年以下有期徒刑、刑法110條，公務員對於職務上知悉或持有前條第一項之文書、圖畫、消息或物品，因過失而洩漏或交付者，處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金、刑法第132條，公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處3年以下有期徒刑。因過失犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

    黃帝穎在臉書PO文表示，立法院審議外交國防機密預算，葉元之竟然還開直播，涉嫌刑法洩密罪，刑法以是否國防秘密為區分，如果洩漏內容涉及國防秘密，最重7年徒刑，過失也有刑責，就算不是國防秘密，刑法洩密罪最重3年徒刑，過失洩密同樣有刑責，葉元之除了面對罷免還可能有刑事責任。

    民進黨立院黨團幹事長吳思瑤22日舉行記者會，針對國民黨立委葉元之21日在立院審查機密預算時開直播表示，葉元之公開向全球直播，包括中國在內，這種犯罪事實明確。（記者廖振輝攝）

    民進黨立院黨團幹事長吳思瑤22日舉行記者會，針對國民黨立委葉元之21日在立院審查機密預算時開直播表示，葉元之公開向全球直播，包括中國在內，這種犯罪事實明確。（記者廖振輝攝）

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