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    GCTF邁入10週年 林佳龍稱台灣與所有夥伴為世界帶來正面影響

    外交部長林佳龍出席「全球合作暨訓練架構新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯」國際研習營開幕典禮致詞。（外交部提供）

    外交部長林佳龍出席「全球合作暨訓練架構新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯」國際研習營開幕典禮致詞。（外交部提供）

    2025/01/22 15:16

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（21）日上午出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源」國際研習營開幕典禮。林佳龍表示，GCTF在今年邁入第10年，台灣將持續與所有夥伴一起攜手努力，為世界帶來正面且深遠的影響。

    林佳龍致詞表示，GCTF是台灣與理念相近夥伴合作的重要平台，共同解決全球面臨的挑戰，超越文化與國家界線，展現民主團結與台灣對世界做出的承諾，透過舉辦國際研習營，增進各國能力建構與加強合作交流，一起面對挑戰、解決問題。

    林佳龍表示，GCTF也是我國總合外交的具體展現，與美國、日本、澳洲、加拿大及其他理念相近國家共同合作，在今年邁入第10年，台灣將持續與所有夥伴一起攜手努力，為世界帶來正面且深遠的影響。

    林佳龍也透過臉書表示，本次研習營邀請來自美國、日本、澳洲、加拿大等國的專家學者，分享最新的鑑識方法、洗錢手段及溯源技術，透過彼此的交流，一起強化跨國打擊犯罪的力量。

    外交部說明，「全球合作暨訓練架構（GCTF）新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源」國際研習營開幕典禮由外交部、法務部調查局與美國、日本、澳洲及加拿大等國共同舉辦，共有來自全球37個國家60人、以及駐台代表與國內執法、檢調機關等相關領域人員共計315位參與，強化跨國毒品防制合作機制。法務部長鄭銘謙、美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）、日本台灣交流協會代表片山和之、澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson），與加拿大駐台北貿易辦事處政經暨公共事務處處長查爾斯（Charles Hudon）皆在開幕典禮中致詞。

    外交部指出，GCTF自2015年成立以來，已邀請全球超過130個國家或地區1萬餘人次與會，並在國內及海外舉行86場研習活動，今年邁入第10年。

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