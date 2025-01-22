揭黃國昌報復賴清德「白營有異見」王世堅：幾十年來最離譜

民進黨中常委王世堅針對總預算遭刪凍表示，依照目前朝野的氛圍看來，凍結就等於是刪除，呼籲藍白適可而止。（記者劉信德攝）

2025/01/22 16:13

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府「國務機要」費用編列新台幣3000萬元，遭立委提案減列及凍結，衝擊基層公務員權益。對此，民進黨立委王世堅今（22日）批評，民眾黨團總召黃國昌為報復、羞辱總統賴清德而砍總統府預算，歷屆總統從未受到如此不公平的待遇，是幾十年來最荒唐離譜的事，而民眾黨內部對此有很多不同意見，盼能好好想清楚。

立法院昨三讀通過114年度中央政府總預算案，王世堅今出席民進黨中常會前受訪直言，藍白這次太過火，要刪減預算審查預算當然可以，但應該要合情合理，就每個案子實際情況朝野共同協商才對，而非一股腦為了報復，有的裁到太離譜的地步。

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王世堅說，有很多預算固然名稱是凍結、加註一些恢復條件，但照目前在野黨、尤其是黃國昌強烈報復下，凍結等同刪除，這讓執政黨和行政團隊很憂心，例如國防預算很直接影響到戰備；希望在野黨三思而後行，凍結就照加註條件讓行政團隊補充說明、加強相關作為，否則刪掉的預算已影響很多重大政務的推動。

至於總統府預算被刪、員工三節獎金受影響一事，王世堅抱屈說，這已經到荒唐、離譜地步，歷屆總統沒有受到如此不公平的待遇，尤其政府事務官全是無辜的，總統府內90%以上都是事務官層級，這些人奉公守法、沒有任何應該被怪罪的地方，卻因黃國昌個人要報復賴清德，用這種羞辱方式，幾十年來看過最荒唐離譜的事情，應該適可而止。

王世堅呼籲，黃國昌要刪除預算就把道理說清楚，而非遂行報復意志，用這種近乎讓總統府停擺方式污辱最高領袖，非國家之福、也不是全民樂意看到，賴總統執政至今的支持度遠超過民眾黨30倍以上，有過半民意支持，民眾黨憑什麼挾著報復心羞辱？這很不可思議，希望在野黨利用春節假期好好想清楚。

王世堅也透露，其實在野黨內部也有很多不同意見，光民眾黨自己內部就有，不是每個人都像黃國昌硬要刪預算做政治報復，黃把8席民眾黨立委當成自己報復工具，遂行報復企圖，這是非常不好的，黃國昌個人出來面對，把總統府預算刪的這幾條講清楚，哪一些直接跟賴總統有關？賴政府的既行政策都是全民所期待的國家大政方針，固然行政團隊執行上有瑕疵，朝野可以共商一起監督、探討，不能如此全面性刪除。

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