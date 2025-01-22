韓國瑜率團訪美 國民黨上週指控外交部做小動作今改口肯定

國民黨副主席夏立言22日主持中常會。（記者張嘉明攝）

2025/01/22 15:05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日下午召開中常會，服喪中的國民黨主席朱立倫請假，改由副主席夏立言代理主持會議。有別於上週朱立倫指控外交部在安排立法院長韓國瑜率團赴美國華府祝賀美國新任總統川普就職，做了很多「小動作」，夏立言今日發表談話，特別肯定外交部與我駐美代表處在相關安排工作上做了很大的努力。

此外，夏立言表示，川普上任後簽署了很多行政命令，部分對於台灣會有一些影響，他希望民進黨的執政團隊，特別是國安團隊，應該要有更多的「知川（普）派」，才能保障國家利益，而國民黨做為反對黨，也會繼續強力監督政府。

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夏立言說，他今天臨時代理主席工作，朱立倫因為父親過逝，他要代表黨部向朱立倫及其家屬致意，並盼節哀。

他還說，過去一週裡面，世界上發生很多事情，在台灣，嘉南地震造成很多民眾傷害，希望中央與地方政府要通力合作，儘快幫助災民恢復正常生活，此外，藍、白兩黨辛苦通過中央政府總預算案，國民黨盡了在野黨監督政府的責任，刪減一些該刪減的不必要預算，但賴政府卻以各種謊言，宣稱國民黨違反國家安全與國民福祉，其中大部分內容都是民進黨的謊言，他指示國民黨文傳會要儘量讓民眾了解，國民黨的一切作為都是為了幫國民看緊荷包。

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