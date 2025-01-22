為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    教部業務費遭凍25％影響政策推動 鄭英耀盼年後早日解凍

    教育部今天舉行「國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮」，部長鄭英耀致詞。（記者楊綿傑攝）

    教育部今天舉行「國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮」，部長鄭英耀致詞。（記者楊綿傑攝）

    2025/01/22 14:24

    〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部預算業務費遭立法院凍結達12億多，教育部長鄭英耀今出席國立大學卸新任交接典禮時表示，教育部業務費被凍結25%，對政策推動上的後勤支援，如行政、人力等都受影響，盼過農曆年後可以早日解凍，讓教育政策推動更順暢。此外，他也對中央大學精準理財「持有很多台積電股票」表示讚許，喊話台大、陽明交大等校可以學習。

    教育部今天舉行「國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮」，中央大學由新任校長蕭述三接下卸任校長周景揚的棒子、勤益科技大學由新任校長陳坤盛接棒卸任校長陳文淵、雲林科技大學則由新任校長張傳育接棒卸任校長楊能舒。另續任校長包括台灣科技大學校長顏家鈺、陽明交通大學校長林奇宏、暨南國際大學校長武東星3人。

    針對預算議題，鄭英耀說，114年的教育經費，教育部業務營運上被凍結25%，但在許多政策推動上，是需要基礎的後勤支援、總務支援，人力等支援，以及許多行政營運上必需要的費用。教育部進行新世代人才培育，有非常多政策在推動，如0至6歲國家養，雖經費獲立委支持，但在營運上需要後勤行政等支援，希望過完年可以早一點解凍，讓台灣教育可以推動更順暢，培育更多人才。

    談到大學經營的部分，鄭英耀指出，隨著AI科技快速發展，高等教育中有很多合作機會，但也很多競爭，如何因應AI世代帶動學術、研究、合作有許多的挑戰，也強調跨領域的重要性，若沒有人文素養，科技是空的，甚至會危害人類。感謝願意在此時勇於承擔的校長們，代表對台灣新世代人才培育的承諾，令人佩服。

    鄭英耀也特別點出中央大學，這些年在國際學術合作、研究論文發表都排名領先，卸任校長周景揚雖然是科技人，但充滿人文素養，還很會精準理財，持有很多台積電股票，對校務基金扶助很大，這是高等教育新的經營模式。校務基金上路後，校長如何善用既有資源，包括校友、產業等，都需要大智慧。楊能舒則可以透過產學合作創造更大效益，可以投資1元賺到1.2元。

    周景揚表示，國家允許大學進行一些投資，有些學校將校務基金委外操作，但中央大學是集合財經專家學者組委員會討論如何投資，透過長期投資，幾年獲利超過50%。

    教育部今天舉行「國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮」，中央大學新任校長蕭述三（左起）、勤益科技大學新任校長陳坤盛、雲林科技大學新任校長張傳育宣誓就職。（記者楊綿傑攝）

    教育部今天舉行「國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮」，中央大學新任校長蕭述三（左起）、勤益科技大學新任校長陳坤盛、雲林科技大學新任校長張傳育宣誓就職。（記者楊綿傑攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播