教部業務費遭凍25％影響政策推動 鄭英耀盼年後早日解凍

教育部今天舉行「國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮」，部長鄭英耀致詞。（記者楊綿傑攝）

2025/01/22 14:24

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部預算業務費遭立法院凍結達12億多，教育部長鄭英耀今出席國立大學卸新任交接典禮時表示，教育部業務費被凍結25%，對政策推動上的後勤支援，如行政、人力等都受影響，盼過農曆年後可以早日解凍，讓教育政策推動更順暢。此外，他也對中央大學精準理財「持有很多台積電股票」表示讚許，喊話台大、陽明交大等校可以學習。

教育部今天舉行「國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮」，中央大學由新任校長蕭述三接下卸任校長周景揚的棒子、勤益科技大學由新任校長陳坤盛接棒卸任校長陳文淵、雲林科技大學則由新任校長張傳育接棒卸任校長楊能舒。另續任校長包括台灣科技大學校長顏家鈺、陽明交通大學校長林奇宏、暨南國際大學校長武東星3人。

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針對預算議題，鄭英耀說，114年的教育經費，教育部業務營運上被凍結25%，但在許多政策推動上，是需要基礎的後勤支援、總務支援，人力等支援，以及許多行政營運上必需要的費用。教育部進行新世代人才培育，有非常多政策在推動，如0至6歲國家養，雖經費獲立委支持，但在營運上需要後勤行政等支援，希望過完年可以早一點解凍，讓台灣教育可以推動更順暢，培育更多人才。

談到大學經營的部分，鄭英耀指出，隨著AI科技快速發展，高等教育中有很多合作機會，但也很多競爭，如何因應AI世代帶動學術、研究、合作有許多的挑戰，也強調跨領域的重要性，若沒有人文素養，科技是空的，甚至會危害人類。感謝願意在此時勇於承擔的校長們，代表對台灣新世代人才培育的承諾，令人佩服。

鄭英耀也特別點出中央大學，這些年在國際學術合作、研究論文發表都排名領先，卸任校長周景揚雖然是科技人，但充滿人文素養，還很會精準理財，持有很多台積電股票，對校務基金扶助很大，這是高等教育新的經營模式。校務基金上路後，校長如何善用既有資源，包括校友、產業等，都需要大智慧。楊能舒則可以透過產學合作創造更大效益，可以投資1元賺到1.2元。

周景揚表示，國家允許大學進行一些投資，有些學校將校務基金委外操作，但中央大學是集合財經專家學者組委員會討論如何投資，透過長期投資，幾年獲利超過50%。

教育部今天舉行「國立大學卸、新任校長聯合交接暨致送續任校長聘書典禮」，中央大學新任校長蕭述三（左起）、勤益科技大學新任校長陳坤盛、雲林科技大學新任校長張傳育宣誓就職。（記者楊綿傑攝）

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