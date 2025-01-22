學者：川普2.0「打掉重練」 台灣應強調共同安全經貿利益

前駐美代表高碩泰於「川普新政與2025國際變局」座談會表示，面對川普新政府應「繫好安全帶，但不要驚慌失措」，強調彼此共同安全經貿利益。（記者吳哲宇攝）

2025/01/22 14:16

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普20日宣誓就職後，立即簽署行政命令退出世界衛生組織、巴黎氣候協定，也研擬對中國進口商品加徵關稅。前駐美代表高碩泰表示，面對川普新政府應「繫好安全帶，但不要驚慌失措」，強調彼此共同安全經貿利益；國策院資深顧問羅致政也說，台灣的安全帶可能在於美中是否因結構性利益衝突，難以達成不利台灣的「重大交易」。

國策研究院今（22）日舉辦「川普新政與2025國際變局」座談會。

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國策研究院副院長郭育仁認為，若將川普上任解讀為美中關係將進入蜜月期，太過粗淺，川普2.0與1.0的差異在於思慮更深，未來川普對中策略會非常謹慎，川普提出希望在就職百日內與中國國家主席習近平舉行峰會，也是在拉高戰略主動性。

前駐美代表高碩泰認為，從川普的政策安排、整體布局窺知，「幾乎是一個打掉重練的狀態」，因此很難以川普的第1任期對照第2任期，台美關係也是如此，未來4年台美應強調彼此共同的安全經貿利益，台美利益高度重疊、交互影響。

高碩泰表示，台灣如何用有力的論述，向川普新政府表達主觀期望，以及在客觀環境下與美國配合，創造更多共同利益，讓雙邊關係更正常化，是台灣可以努力的目標；他認為，對台美關係不應因為川普過去「晶片小偷」、「保護費」等言論而杞人憂天地集體焦慮，應繫好安全帶，保持審慎樂觀、務實期待。

國策院資深顧問羅致政認為，川普新政府會大幅減少「戰略慷慨」（Strategic Generosity），歐洲國家、日本、菲律賓、台灣都要開始承擔自己的責任，當美國不再當世界警察時，印太國家要自己來找保全，佔便宜的機會會減少；在經濟方面，川普也認為世界衛生組織、巴拿馬運河都是美國繳最多的錢，卻被中國控制。

羅致政指出，川普就任後強調美國優先，單邊主義也會再現，美國行政部門過去的承諾一定會下降，且美國外交政策對川普而言是為滿足國內經濟發展及政治的需要，不是為外交而外交、為戰略而戰略，川普未來會如何運用對外的外交、外貿政策，處理國內經濟與政治問題，值得觀察。

相對於國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，川普決策特性來自於企業家的契約精神。羅致政則認為，從往例推知，川普屬於交易型性格，簽約後仍有可能違約、改變，需要特別關注與小心。

羅致政也點出，美國現在對中強硬、競爭可能只是一種手段，最終目的為希望有一天與中國達成「重大交易」（grand bargain），「我不認為一定會有，甚至不見得能夠談成，因為雙方之間有很多結構性的利益衝突很難去解決，但是川普腦袋裡，是一定有這樣的一個目標」。

針對台灣的「安全帶」，羅致政指出，美中若達成「重大交易」，對台是最壞的情況，台灣應關注美中是否有戰略上、結構上難以化解的問題，以及結構性的利益衝突，讓美中難以達成「重大交易」；也應關注與川普對外政策和美國內部經濟的矛盾及衝突；並觀察目前川普幕僚團隊中，國務卿魯比歐（Marco Rubio）等被中制裁名單是否會持續影響川普政府政策。

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