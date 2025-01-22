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    藍白大砍監院預算恐影響調查柯文哲案 黃國昌怒嗆：廢物院、打手院

    民眾黨代理主席黃國昌。（民眾黨提供）

    民眾黨代理主席黃國昌。（民眾黨提供）

    2025/01/22 14:44

    〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會昨三讀通過今度中央政府總預算案，監察院業務費遭藍白聯手刪減幅度高達96%，嚴重影響監院運作，更恐影響財產申報作業以及正在調查中有關民眾黨前主席柯文哲的相關弊案。民眾黨代理主席黃國昌今日反嗆，監察院的說法特別可笑，現在不僅成為廢物院，更成為打手院，根本沒有必要浪費人民的納稅錢。

    監院昨指出，政治獻金業務恐怕全面停擺，包括民眾黨總統參選人柯文哲政治獻金案，目前已進入收尾階段，不知道是否能夠結案，而正在調查的北士科案、台智光案及魚果市場案等案，未來恐怕也將難以繼續調查。

    黃國昌上午受訪時反嗆，監察院的說法特別可笑，現在不僅成為廢物院，更成為打手院，根本沒有必要浪費人民的納稅錢。他聲稱，關鍵是財產申報的業務，一塊錢都沒有被刪除，預算審查結果已清楚打臉監察院，是公開造謠的一份子。

    民眾黨發言人吳怡萱也說，所謂的士北科、魚果市場案，全部都跟民眾黨前主席柯文哲有關，不就證明監察院現在的業務就只剩下調查柯文哲，成為追殺政敵的工具。

    另，總統府發言人郭雅慧昨透過臉書表示，立法院會三讀通過的今年度中央政府總預算，刪減與凍結金額皆創史上最高，黃國昌公開宣稱「審查後的歲出規模與2024年大致相符，沒有癱瘓國家」，對此，她要提醒國人，這是「話術」，公然誤導台灣民眾，因為黃不敢說的是，今年和去年總預算歲出規劃，多了2806億元到底用途在哪裡。

    黃國昌再嗆，民進黨政府不僅誤導社會大眾，甚至用錯誤訊息撕裂台灣社會，總預算審查的結果非常清楚，原本3兆1000多億元的預算，僅有約2000億元被刪除，當中還有補貼台電的1000億元。如果賴政府手握2兆9000億元預算，還要說被癱瘓，這不是在說謊就是能力有問題。

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