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    罷團借板橋公車站旁遭拒 新北交通局：不供非相關活動使用

    新北市議員林秉宥協助罷免團體申請1月27日上午11點到下午2點板橋公車站旁場地10人集會活動使用許可，交通局原以行政中立為由不同意，後來又改口影響行人通行秩序拒絕。（新北市交通局提供）

    新北市議員林秉宥協助罷免團體申請1月27日上午11點到下午2點板橋公車站旁場地10人集會活動使用許可，交通局原以行政中立為由不同意，後來又改口影響行人通行秩序拒絕。（新北市交通局提供）

    2025/01/22 13:55

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議員林秉宥協助罷免團體，申請27日上午11點到下午2點板橋區縣民大道二段、新府路口（板橋公車站旁）10人集會活動使用許可，交通局原以行政中立為由不同意，後來又改口影響行人通行秩序拒絕。交通局今（22）日再度回應指出，板橋公車站是新北重要交通樞紐，屬公共場所，基於保障公共運輸、交通與無障礙空間，不提供非相關活動使用。

    交通局表示，板橋公車站為交通用地，現委由國光客運維護管理，共計32條公車路線停靠，因鄰近捷運板橋站、火車站，平均每日上下車約達1萬8000餘人次，平日約3000餘公車班次穿梭其間。

    交通局指出，依「道路交通管理處罰條例」規定，道路係指公路、街道、巷衖、廣場、騎樓、走廊或其他供公眾通行之地方；倘有民眾團體欲於市街、道路、巷弄、其他公共場所或公眾得出入之場所辦理集會遊行活動，得依「集會遊行法」等規定申請；新北市府轄管公車站、轉運站、候車亭、計程車招呼站等均為交通運輸服務設施，基於公眾通行利益考量，不做非相關活動使用，以保障公眾使用。

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