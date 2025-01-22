八炯：罷免傅崐萁需平地人站出來 原住民會給漢人鼓勵

反共網紅八炯。（記者劉信德攝）

2025/01/22 13:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠發起成立「反共護台志工聯盟」，呼籲全台民眾支持大罷免行動。反共網紅「八炯」溫子渝今日在國際記者會表示，他是太魯閣族原住民，只能罷免高金素梅，花蓮人想要當罷免領銜人的請站出來，罷免傅崐萁需要平地人，他是原住民沒有辦法，但他可以打響這一槍，原住民會給你們漢人鼓勵。

八炯指出，去年花蓮沒有人敢出來帶頭罷免傅崐萁，他自費辦了一場青鳥行動，出來帶頭罷免傅崐萁，「我連中共都不怕了，怎麼會怕傅崐萁」。昨天網路流出一份疑似從中國國安部外洩的名單，裡面有中共關注的組織團體，他的公司也在名單中，「我也不會害怕」。

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八炯表示，自己是太魯閣族原住民，只能罷免高金素梅，所以花蓮人想要當領銜人的，請站出來罷免傅崐萁，罷免傅崐萁需要平地人，他是原住民沒有辦法，但他可以打響這一槍，原住民會給你們漢人鼓勵。

八炯談及，前幾天他回花蓮東大門夜市收集罷免連署書，邊收邊收一個小時就收到100多份，有一個在鳳林賣炭烤玉米的老闆也站出來支持罷免傅崐萁，現場寫了連署書，影片上映後不到幾小時，結果就被查水表，店面被強迫關門，本週四他將回花蓮協助這個老闆，因為這個人非常害怕，他跟「閩南狼」陳柏源明天就會回去花蓮幫忙。

八炯呼籲，很多人說不罷免傅崐萁，一輩子不去花蓮消費，自己非常不認同這個觀念，因為身為花蓮在地子民，無法接受這樣的觀點，這樣只會把支持罷免傅崐萁的台派店家逼出花蓮，反對傅崐萁的票就會少一票，所以要多支持去花蓮消費，多支持台派店家。

他強調，本週將回去花蓮串連支持罷免傅崐萁的台派店家，像當年香港一樣做出支持反送中運動的店家名單，希望台灣人來花蓮玩，都可以去他們餐廳、店家消費。今天支持傅崐萁的店家倒不了，就是花蓮縣政府會巧立名目給這些人很多補助，這些都眾所皆知的事情，「你不去花蓮消費，倒的會是台派店家，不會是支持傅崐萁的店家」，今年過年或228連假，可以來花蓮消費，大家一起來支持罷免傅崐萁。

罷傅團體「微光花蓮」成員王先生說，微光花蓮成立以來，有很多人來探聽這群人是誰，其實團隊每一個人都是花蓮人，白天都有自己的工作，義務出來參與罷免連署行動。他們之所以站出來，是因為傅崐萁帶領藍白立委在國會毀憲亂政，他們是愛鄉愛國的公民，即便很多人跟他們說會失敗，但沒有什麼是不可能的，還是相信會有微光，希望一起點亮台灣。

板橋「大三元罷免團隊」發言人茉莉痛批，藍白立委以監督預算為名，讓國家施政無法動彈，國民黨立委葉元之一出手就大砍文化部設立「打黃牛辦公室」2000萬預算。而且葉元之問政非常不專業，質疑「區域測速」失準，就要凍結交通部5000萬，更是「傅隨組織」共犯之一，希望板橋民眾可以站出來，提供更多連署據點給民團來罷免葉元之。

台灣北社副社長羅浚晅說，2020年1月21日，第一位女台商確診武漢肺炎，這是中國天然病毒。昨天是2025年1月21日剛好是五週年，有一群藍白立委強行通過預算案，這次不是天然病毒，而是中國政治病毒，其毒性更強更猛，影響層面更大。

羅浚晅批評，真正關鍵因素是「中國正透過藍白代理人對台灣民主體制發動總攻擊」，藍白正在用法律戰，摧毀我們的民主憲政體制，修惡「選罷法」、「憲訴法」、「財劃法」，中國代理人現階段目標是要讓台灣陷入混亂，在還無法改變台灣總統大選結果前，先癱瘓台灣中央政府的運作。

反共網紅閩南狼。（記者劉信德攝）

反共網紅「八炯」溫子渝（中）今日在國際記者會表示，他是太魯閣族原住民，只能罷免高金素梅，花蓮人想要當罷免領銜人的請站出來，罷免傅崐萁需要平地人。（記者陳鈺馥攝）

網紅八炯指出， 昨天網路流出一份疑似從中國國安部外洩的名單，裡面有中共關注的組織團體，他的公司也在名單中。 （翻攝Threads）

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