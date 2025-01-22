民眾黨主席選舉取消連署上限 四叉貓：小草怨制度不公

四叉貓PO出小草抗議民眾黨主席選舉制度不公。（圖擷取自臉書）

2025/01/22 14:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席補選將於2月15日舉行，兩位黨魁候選人「創黨之母」蔡壁如、代理主席黃國昌今日互別苗頭頗、隔空較勁。對此PTT網路紅人四叉貓表示，有民眾黨員抗議過去民眾黨主席選舉以前都是顯示300個黨員連署額滿即達標，這次故意拿掉上限，讓黃國昌的聯署數字一直往上跳。

四叉貓在臉書PO出一張截圖，有小草抗議「致選舉決策委員會：我們對於本次連署過程中所發生的嚴重不公平現象，深感失望並特此表達強烈抗議。正式投票日未到，為何會此等事情。在過去的連署過程中，網路黨主席連署一直都有明確的規範與人數上限（300人），然而本次的連署卻被完全取消了人數上限，並且透過各種系統進行動員，這不僅違反了過往的公平原則，也導致整倜過程變得毫無公信可言。」

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四叉貓在貼文中表示，民眾黨要參加黨主席選舉的候選人，必須先拿到300個黨員手機連署，等到2月15日再用手機投票（註：民眾黨全部使用手機連署和投票）以前都是顯示300個黨員連署額滿即達標。

四叉貓直言，這次選舉故意拿掉上限，讓黃國昌的聯署數字一直往上跳，黃國昌最新數字是4607票，穩定上升中，一邊投一邊顯示，這個政黨想推總統大選用手機投票耶！真的笑死。

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