潘孟安稱沒國務機要費不發禮金 林思銘：他們很有錢

立法院國民黨團書記長林思銘（右）質疑總統府以國務機要費被刪減、凍結為由停發員工春節禮金，直言「他們很有錢」，想發的話可以用其他科目支應。左為黨團首席副書記長王鴻薇。中為黨團總召傅崐萁。（資料照，記者田裕華攝）

2025/01/22 13:14

〔記者劉宛琳／台北報導〕114年中央政府總預算中的總統府「國務機要」編列3000萬元，立法院昨天三讀通過刪減2000萬、凍結1000萬元。總統府秘書長潘孟安發出內部信，表示將取消三節禮金發放。對此，立法院國民黨團書記長林思銘直言，「他們很有錢」，想發的話總統府可以用其他的科目去支應。

林思銘指稱，這次三讀通過的114年度中央政府總預算並沒有低於去年度（113年）的總預算，政府可以做其他的支配運用，「他們有其他的錢可以去做支配應用，不要散佈謠言說這筆錢發不出來」。

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林思銘說，「非法定預算」可發可不發，如果總統府認為沒有經費，可以不要發，而且總統府一定有其他的科目可以去支應，如果總統府想發，可用其他科目的錢去發。現在民進黨都在推卸責任，散佈不實言論。

國民黨團首席副書記長王鴻薇質疑，為什麼不先刪他們自己買東西送人家的錢，要刪這些基層的？總統府完全是拿基層勒索，帶頭欺負基層，把基層當成鬥爭工具鬥爭在野黨。

王鴻薇表示，沒有國務機要費，難道總統府沒有其他的特支費、公關費或是業務費嗎？這些費用都可以流用，總統府此舉是帶頭欺負基層，把基層當鬥爭工具，鬥爭在野黨。

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